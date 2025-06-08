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"Помста" за літаки не завершена: в США заявили про нові мішені РФ в Україні

Марія Николишин
8 червня 2025, 07:53оновлено 8 червня, 10:14
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РФ може надіслати чіткий сигнал Києву.
'Помста' за літаки не завершена: в США заявили про нові мішені РФ в Україні
РФ готує "відповідь" за знищені літаки / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ може завдати нового удару по Україні у відповідь на операцію СБУ "Павутина"
  • Кремль може посилити атаки на символічні об’єкти, наприклад, урядові будівлі
  • РФ, ймовірно, використає різні повітряні засоби – зокрема дрони та ракети

Повноцінна відповідь країни-агресора Росії на нещодавню атаку українських безпілотників ще попереду. Вона матиме масштабний та комплексний характер. Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців, які побажали залишитися анонімними.

Зазначається, що точні строки можливого нападу залишаються невідомими, хоча одне джерело зазначило, що відповідь може надійти протягом кількох днів. Інший чиновник заявив, що Росія, ймовірно, використає різні повітряні засоби – зокрема дрони та ракети.

відео дня

Посадовці не уточнили, які саме об’єкти можуть стати мішенню Росії. Один із співрозмовників підкреслив, що відповідь Москви буде "асиметричною", тобто не віддзеркалюватиме атаку України на російські літаки.

"Хоч Росія вже обстріляла Київ дронами й ракетами, назвавши це відповіддю на "терористичні дії" з боку України, у США переконані: основна частина удару ще попереду. За словами західного дипломата, Кремль може посилити атаки на символічні об’єкти, наприклад, урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву. Він буде величезним, жорстоким і невблаганним", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, експерт Майкл Кофман із Фонду Карнегі припускає, що Росія може спробувати завдати удару по будівлях СБУ або об’єктах регіонального управління розвідки.

Він наголосив, що через виснажені ресурси Росія навряд чи зможе значно посилити інтенсивність атак порівняно з попередніми тижнями.

"Загалом, здатність Росії суттєво ескалювати удари порівняно з тим, що вона вже робить – і намагається зробити протягом останнього місяця – досить обмежена", – підсумував експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 червня російські окупанти вдарили КАБами по центру Харкова. Одне з влучань було по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка.

У ніч на 6 червня країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Зокрема постраждало місто Луцьк, у якому ворожий Шахед влучив у багатоповерхівку. Поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.

У ніч на 6 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та один із закладів освіти.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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