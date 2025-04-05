Україна найме "адвокатів" для підписання угоди про ресурси - Зеленський

Зараз є три ключові компанії, які погодилися і хочуть працювати.

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Корисні копалини, Володимир Зеленський / depositphotos.com/ua, Офіс президента України

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Наразі є три ключові компанії, які погодилися допомогти

Зараз проговорюються саме умови

Україні допомагатиме юридична фірма під час підписання угоди зі США про корисні копалини.

Як розповів президент Володимир Зеленський, наразі є три ключові компанії, які погодилися і хочуть працювати, допомагати і представляти Україну, пише УНІАН.

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"Вони компетентні. На початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній. Зараз проговорюються саме умови", - сказав Зеленський.

За його словами, на початку наступного тижня в нього буде велика зустріч з українською командою, де йому представлять уже повністю всі пункти, які "задовольняють нас, або, будуть відображати справедливість в угоді, на нашу думку".

"Ми бачимо в цій угоді тільки партнерські кроки, і саме над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду - найголовніші речі, на початку тижня. І після цього, буде готова технічна команда для відрядження до Сполучених Штатів Америки і для діалогу зі своїми американськими партнерами", - повідомив Зеленський.

Угода про рідкоземельні метали - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини в тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

Відомо, що новий проєкт угоди про корисні копалини передбачає, що Україна буде зобов'язана компенсувати США вартість усієї допомоги - бюджетної, військової, гуманітарної тощо.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини. Він зазначив, що спочатку Україна та США домовилися про рамкову угоду, але зараз Штати наполягають на повній угоді.

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