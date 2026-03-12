Зеленський заявив про ненависть до Путіна і назвав шлях до закінчення війни

Володимир Зеленський відверто прокоментував свої стосунки з главою Кремля і пояснив, чому особисті почуття не повинні перешкоджати пошуку миру.

Зеленський вважає, що мир не залежить від "дружби" лідерів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне:

Зеленський підтвердив свою особисту неприязнь до Путіна

Президент пояснив, як в таких умовах можна укласти мир з РФ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт глибокої ворожнечі з російським диктатором Володимиром Путіним, але водночас заявив, що мир не залежить від "дружби" лідерів. Про це глава держави сказав в інтерв'ю виконавчому редактору Politico Germany Гордону Репінські.

Журналіст прямо запитав у Зеленського, чи ненавидить він Путіна.

"Звичайно. Я думаю, ми ненавидимо один одного", - відповів президент, таким чином підтвердивши припущення глави США Дональда Трампа.

Зеленський також відповів, як можливий мирний договір з Путіним узгоджується з особистою неприязню.

"Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Ніякої дружби - він вбивця. Він намагався окупувати нас і вбив багатьох людей. Ми відповіли - і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир - це не питання емоцій. Ненависть - це про емоції", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що мирний договір – це конкретний документ, який дає людям можливість жити і зупинити війну. Тут мова не йде про особисті стосунки.

"Саме тому це наш пріоритет. Це не стосується особистих стосунків, це не стосується особистостей", - додав глава держави.

Дивіться відео - Інтерв'ю Володимира Зеленського Гордону Репінські:

Як писав Главред, президент США неодноразово заявляв, що укладенню миру між Росією та Україною заважає, зокрема, і особиста неприязнь між лідерами двох країн.

Днями під час спілкування з пресою Трамп прокоментував телефонну розмову з Путіним, яка відбулася 9 березня, і сказав: "Ми говорили про Україну - це просто нескінченна боротьба... між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися".

Зустріч Путіна і Зеленського - що відомо

Як писав Главред, Володимир Зеленський вже давно висловлював готовність до саміту з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак РФ ігнорувала ідею зустрічі лідерів, запрошуючи Зеленського до Москви на переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для вирішення двох ключових питань - територій і ЗАЕС.

У лютому 2026 року Зеленський розповів, про що хотів би поговорити з главою Кремля.

"Є питання безпеки, є велика війна проти нас. Є наше життя. Єдине, про що я хочу з ним говорити, це те, що, на мою думку, ми повинні діяти максимально успішно. Успішно, я маю на увазі швидко, без надто великих втрат, щоб завершити цю війну. І саме тому я хочу говорити лише про такі речі", - сказав Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зазначимо, в січні повідомлялося, що у Вашингтоні розглядають саміт Путіна і Зеленського як важливий етап переходу до наступної фази діалогу щодо врегулювання війни в Україні.

"Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського", - повідомив Axios один з чиновників США на умовах анонімності.

