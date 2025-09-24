ЄС захищатиметься "стіною дронів" від РФ: коли створять оборонну мережу

Європейці розуміють, що без досвіду України надійну оборонну мережу не побудувати.

Європейці сподіваються, що через рік зможуть принаймні ефективно відбивати атаки РФ

Що повідомив єврокомісар:

ЄС працюватиме над створенням "стіни дронів"

Для створення повної оборонної мережі треба більше року часу

Європа має перейняти досвід України

Після того, як країна-агресорка Росія порушила повітряний простір декількох країн ЄС, серед лідерів широкої підтримки набула ідея створення "стіни дронів". Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euractiv повідомив терміни її створення.

За його словами, у найближчий рік Європейський Союз може значно покращити можливості з виявлення дронів. Але на створення повної оборонної мережі і на суші, і в морі треба більше часу.

Який перший крок готує ЄС

Кубілюс наголосив, що в Європи не вистачає можливостей для виявлення дронів, тому першим кроком має стати придбання систем виявлення.

Така система, на думку експертів, може бути готова через рік і це дозволить відбивати будь-які атаки та провокації зі сторони Росії.

Чим Україна може допомогти європейським країнам

Єврокомісар зазначив, що Європі варто перейняти досвід України, адже вона розгорнула акустичні сенсори для виявлення безпілотників. Такі апарати радари фіксують не завжди.

Ще одним варіантом є лазери, які дозволяють збивати дрони з мінімальними втратами.

Як ЄС може захиститися від дронів РФ - думка експерта

Главред писав, що авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап оголосив ​​​​​можливий сценарій, який полягає в створенні окремого блоку України і її союзників, який би забезпечував захист від півночі до півдня.

Якщо його не почнуть формувати вже зараз, то принаймні його обговорюватимуть, щодо нього консультуватимуться, обмінюватимуться думками. Рано чи пізно такий блок все ж таки треба буде створити.

Реакція світу на порушення РФ повітряного простору країн ЄС - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у Державному департаменті США заявили, що готові обороняти території НАТО після того, як дрони країни-агресорки Росії порушили повітряний простір Польщі.

Згодом і американський президент Дональд Трамп різко змінив свою думку щодо захисту Польщі та допомоги їй. Він зазначив, що Америка таки допоможе Польщі та країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію.

Напередодні також стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним, але очікуваним

Про персону: Андрюс Кубілюс Андрюс Кубілюс - литовський політик, член Сейму Литовської Республіки, прем'єр-міністр у 1999-2000 та 2008-2012 роках, з 2024 року перший європейський комісар з питань оборони та космосу, голова партії Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи, пише Вікіпедія.

