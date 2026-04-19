Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський назвав суму, яку РФ викачує з нафти на нові удари по Україні

Руслана Заклінська
19 квітня 2026, 10:58
Глава держави наголосив, що 110 танкерів "тіньового флоту" Москви зараз безперешкодно вивозять мільйони тонн нафти.
Зеленський вимагає заблокувати тіньовий флот РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії
  • Кожен долар за нафту з РФ - це гроші на війну
  • Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався

Послаблення санкцій проти Росії підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Поки світова спільнота дозволяє Москві обходити обмеження, Кремль конвертує "нафтові долари" у тисячі дронів та ракет, що летять по Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за останній тиждень Росія випустила понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіабомб і близько 60 ракет по українських містах і громадах.

відео дня

"Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. - ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив необхідність посилення санкційного тиску та обмеження російського нафтового експорту, зокрема шляхом блокування танкерів у морі. Він підкреслив, що Україна не чекає на диво, а продовжує діяти самостійно.

"Українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну", - додав глава держави.

санкции
Санкції / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство фінансів США виключило два контейнеровози та одне суховантажне судно під російським прапором зі свого санкційного списку.

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до так званого "тіньового флоту" Росії.

Проте 14 квітня санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після завершення тимчасового винятку на постачання сировини, який діяв через ризики блокування Ормузької протоки. Водночас, за даними Politico, Росія й надалі має механізми для обходу обмежень, а її нафта продовжувала надходити на світові ринки навіть під санкціями.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні Володимир Зеленський санкції проти Росії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
13:02Війна
11:54Політика
11:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти