Зеленський назвав суму, яку РФ викачує з нафти на нові удари по Україні

Глава держави наголосив, що 110 танкерів "тіньового флоту" Москви зараз безперешкодно вивозять мільйони тонн нафти.

Зеленський вимагає заблокувати тіньовий флот РФ

Ключові тези Зеленського:

Послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії

Кожен долар за нафту з РФ - це гроші на війну

Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався

Послаблення санкцій проти Росії підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Поки світова спільнота дозволяє Москві обходити обмеження, Кремль конвертує "нафтові долари" у тисячі дронів та ракет, що летять по Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за останній тиждень Росія випустила понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіабомб і близько 60 ракет по українських містах і громадах.

"Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. - ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив необхідність посилення санкційного тиску та обмеження російського нафтового експорту, зокрема шляхом блокування танкерів у морі. Він підкреслив, що Україна не чекає на диво, а продовжує діяти самостійно.

"Українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну", - додав глава держави.

Як повідомляв Главред, Міністерство фінансів США виключило два контейнеровози та одне суховантажне судно під російським прапором зі свого санкційного списку.

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до так званого "тіньового флоту" Росії.

Проте 14 квітня санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після завершення тимчасового винятку на постачання сировини, який діяв через ризики блокування Ормузької протоки. Водночас, за даними Politico, Росія й надалі має механізми для обходу обмежень, а її нафта продовжувала надходити на світові ринки навіть під санкціями.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

