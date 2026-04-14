США поновили санкції проти РФ, але не все так просто — Politico

Руслан Іваненко
14 квітня 2026, 23:59
США відновлюють санкції проти російської нафти після завершення тимчасового винятку для постачань сировини.
Вашингтон обговорює додаткові інструменти тиску / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, whitehouse.gov

Коротко:

  • Санкції США проти російської нафти знову активні
  • Виняток діяв через ризики блокування Ормузу
  • Пільговий період завершився цими вихідними

Санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після завершення терміну дії тимчасового винятку на постачання сировини, який був запроваджений на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Попри це, як зазначає Politico, у Росії й надалі залишається чимало механізмів для обходу обмежень. Неназваний помічник сенатора-демократа наголосив, що навіть до запровадження тимчасової ліцензії російська нафта продовжувала надходити на світові ринки.

"Адміністрація Трампа більше року не вводила жодних санкцій проти Росії за ухилення від санкцій, чи то щодо продажу нафти, чи то щодо критично важливих закупівель для військової машини Кремля", – заявив співрозмовник журналістів.

Оцінка щодо рішень Вашингтона

Колишній заступник держсекретаря США з питань Європи Деніел Фрід, який працював за адміністрацій республіканців і демократів, вважає, що надання Росії "перепочинку" було помилковим рішенням. Він зазначив, що Вашингтон міг би зобов’язати спрямовувати доходи від нафти на спеціальні рахунки для закупівлі продуктів харчування та ліків, а також знизити граничну ціну на російську нафту, щоб скоротити її доходи.

"Щоб вирішити проблему постачання нафти на ринок без максимізації російських прибутків від неї, це були два цілком розумні кроки, але адміністрація Трампа не зробила жодного з них", – пояснив Фрід.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Водночас помічник сенатора-демократа підкреслив, що завершення дії винятку не є підставою для оптимізму, оскільки російські посередники можуть активізувати постачання нафти в очікуванні подальших змін політики.

"Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що готова швидко закрити очі на російську нафту, аби пом’якшити наслідки своєї політики щодо Ірану", – додав він.

Що буде з експортом нафти РФ у разі блокування танкерів - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що затримання російських танкерів із так званого "тіньового флоту" може фактично паралізувати експорт нафти РФ.

На його думку, у разі приєднання до цього процесу європейських країн наслідки були б ще жорсткішими — аж до обвалу не лише експорту, а й економіки Росії загалом. Він зазначає, що основні поставки російської нафти здійснюються через Балтійське та Чорне моря.

Загородній також припустив, що затримка суден на 30 днів під приводом перевірок, зокрема екологічних, могла б суттєво ускладнити та сповільнити російський нафтовий експорт.

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство фінансів США у вівторок виключило два контейнеровози і одне суховантажне судно під російським прапором зі свого санкційного списку.

Раніше Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Нагадаємо, що США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

США поновили санкції проти РФ, але не все так просто — Politico

США поновили санкції проти РФ, але не все так просто — Politico

23:59Світ
