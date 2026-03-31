США пом’якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

Олексій Тесля
31 березня 2026, 20:08
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оприлюднило нову інформацію.
Надії на санкції США проти РФ стали більш примарними
Головне:

  • США виключило три судна РФ зі свого санкційного списку
  • Російський танкер доставив нафту на Кубу

Міністерство фінансів США у вівторок виключило два контейнеровози і одне суховантажне судно під російським прапором зі свого санкційного списку.

Відповідна інформація оприлюднена Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Зазначимо, що санкції США знімаються з трьох суден:

  • Fesco Moneron;
  • Fesco Magadan;
  • Sv Nikolay.

Зазначимо, що попри триваючу енергетичну блокаду з боку США, російський танкер "Анатолий Колодкін", який перебував під санкціями, пришвартувався в кубинському порту Матансас, маючи на борту приблизно 100 000 тонн нафти.

Скасування санкцій проти РФ - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що президент США Дональд Трамп, скоріше за все, не прагне загострювати відносини з Москвою. Він зазначив, що підтвердженням цього може слугувати законопроєкт про запровадження 500-відсоткових мит для країн, які закуповують російську нафту, який уже близько пів року не просувається в Сенаті США.

Як раніше повідомляв Главред, США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Раніше Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, які пов'язують із кіберзлочинами.

Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

