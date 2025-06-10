Під прицілом - завод Шахедів: Татарстан атакували дрони, прогриміли вибухи

Вибухи чули в районі міст Єлабуга і Нижньокамськ.

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Росію знову атакували дрони / Фото: t.me/astrapress

Коротко:

РФ атакували дрони

Вибухи прогриміли в Єлабузі та Нижньокамську

Росавіація закрила низку аеропортів

Вранці 10 червня ударні дрони помітили в республіці Татарстан. Прогриміли вибухи в районі міста Єлабуга, де окупанти виробляють Шахеди"ґ.

"ЗСУ атакували безпілотниками Татарстан. БпЛА бачили в Нижньокамську і Єлабузі", - повідомив російський Telegram-канал Mash.

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У Нижньокамську вибухи прогриміли поблизу населеного пункту Красний Луч. Перед цим у міжнародному аеропорту Бегішево місцева влада оголосила план "Килим". Рейси на виліт і приземлення затримали.

За словами очевидців, ударні дрони летіли в напрямку північної частини міста, де розташовані заводи.

Також у Мережі оприлюднили кадри атаки по Татарстану 10 червня. Очевидці стверджують, що БпЛА летіли атакувати заводи.

Дивіться відео - Татарстан атакували дрони:

Як повідомив російський Telegram-канал Baza, місцева влада прокоментувала атаку дронів по Татарстану. Зокрема мер Нижньокамська Радмір Бєляєв інформував про нібито знищення ударних БпЛА в небі над містом.

"Усі служби спрацювали оперативно. Спрацювала система безпеки. Постраждалих і руйнувань немає", - зазначив він.

За його словами, технологічний процес на місцевих підприємствах не було порушено.

Російська влада ввела план "Килим" в усіх московських аеропортах. У низці міст області прогриміли вибухи. Зокрема, росіяни чули вибухи в Раменському, Жуковському та Домодєдово.

"Режим "Килим" запровадили у всіх московських аеропортах - Домодєдово, Шереметьєво, Жуковський і Внуково. Повітряні гавані не приймають літаки на посадку і виліт", - повідомив канал Mash.

Перед цим очевидці повідомляли в мережі про звуки вибухів, які прогриміли в низці міст Московської області. Так, росіяни чули вибухи в Раменському, Жуковському та Домодєдово.

У Ленінградській області один безпілотник нібито був збитий над Тосненським районом. Як повідомив місцевий губернатор, жертв і руйнувань немає, у низці районів запроваджено обмеження мобільного зв'язку та інтернету.

Росавіація ввела обмеження на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту Пулково в Петербурзі, а також в аеропортах Іжевська і Кірова.

Атаки дронів у Росії - останні новини

Як писав Главред, 25 травня в російській Єлабузі прогриміли вибухи. Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, дрони атакували завод з виробництва дронів типу Шахед, якими росіяни щодня атакують Україну. Крім того, під удар потрапило хімічне підприємство в Іванівській області РФ.

1 червня було здійснено атаку на військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево. Саме там базується стратегічна авіація Росії - у результаті було уражено понад 40 літаків.

Уранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Крім того, в ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області РФ.

За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (імовірно, літаки МіГ-31 і Су-30/34).

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