Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

- Контрнаступ на Добропільському напрямку має помітні результати
- Президент подякував воїнам за стійкість на складних ділянках фронту
- СБУ погоджено нові "асиметричні" плани дій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні втрати російських окупантів у ході контрнаступальної операції Сил оборони на Добропільському напрямку. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на всіх напрямках фронту, підготовку українських бригад і забезпечення військ.
"Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 — безповоротні втрати", — наголосив президент.
Подяка українським захисникам на інших напрямках
Зеленський також подякував українським захисникам, які тримають оборону на інших напрямках.
"Куп’янськ — я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати", — сказав глава держави.
Крім того, президент повідомив, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка.
"І щодо наших операцій — я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", — зазначив Зеленський.
Експертна оцінка: стратегічна цінність Донеччини
Військово-політичний експерт, співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що нинішня активність російських військ на Донеччині має економічне, а не ідеологічне підґрунтя. Москва прагне встановити контроль не стільки над населеними пунктами чи територіями, скільки над родовищами стратегічних корисних копалин.
За словами Снєгирьова, запеклі бої у Покровському районі безпосередньо пов’язані зі спробами російських окупантів захопити ключові ресурси регіону.
"У селі Шевченкове розташовані найбільші в Європі запаси літію — металу, що має критичне значення для виробництва акумуляторів і сучасної техніки. А поблизу села Котлине знаходиться найбільше на континенті родовище коксівного вугілля, необхідного для металургії", — пояснив експерт.
Снєгирьов наголошує, що контроль над цими ресурсами дає змогу Кремлю впливати на стратегічні галузі не лише України, а й усієї Європи. Саме тому, за його оцінкою, Донеччина стала головним напрямком російських наступальних дій, попри великі втрати та обмежені тактичні успіхи.
Ситуація на фронті - новини за темою
Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.
Крім того, воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
Нагадаємо, що командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута заявив, що Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ.
Про персону: Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.
