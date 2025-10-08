Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

Президент акцентував на успіхах контрнаступу Сил оборони поблизу Покровська й Добропілля.

Сирський доповів Зеленському про стан фронту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборни РФ

Про головне:

Контрнаступ на Добропільському напрямку має помітні результати

Президент подякував воїнам за стійкість на складних ділянках фронту

СБУ погоджено нові "асиметричні" плани дій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні втрати російських окупантів у ході контрнаступальної операції Сил оборони на Добропільському напрямку. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на всіх напрямках фронту, підготовку українських бригад і забезпечення військ.

"Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 — безповоротні втрати", — наголосив президент.

Подяка українським захисникам на інших напрямках

Зеленський також подякував українським захисникам, які тримають оборону на інших напрямках.

"Куп’янськ — я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати", — сказав глава держави.

Крім того, президент повідомив, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка.

"І щодо наших операцій — я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", — зазначив Зеленський.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка: стратегічна цінність Донеччини

Військово-політичний експерт, співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що нинішня активність російських військ на Донеччині має економічне, а не ідеологічне підґрунтя. Москва прагне встановити контроль не стільки над населеними пунктами чи територіями, скільки над родовищами стратегічних корисних копалин.

За словами Снєгирьова, запеклі бої у Покровському районі безпосередньо пов’язані зі спробами російських окупантів захопити ключові ресурси регіону.

"У селі Шевченкове розташовані найбільші в Європі запаси літію — металу, що має критичне значення для виробництва акумуляторів і сучасної техніки. А поблизу села Котлине знаходиться найбільше на континенті родовище коксівного вугілля, необхідного для металургії", — пояснив експерт.

Снєгирьов наголошує, що контроль над цими ресурсами дає змогу Кремлю впливати на стратегічні галузі не лише України, а й усієї Європи. Саме тому, за його оцінкою, Донеччина стала головним напрямком російських наступальних дій, попри великі втрати та обмежені тактичні успіхи.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.

Крім того, воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, що командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута заявив, що Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

