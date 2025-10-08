Рус
Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

Руслан Іваненко
8 жовтня 2025, 22:59
Президент акцентував на успіхах контрнаступу Сил оборони поблизу Покровська й Добропілля.
Зеленский, Армия РФ
Сирський доповів Зеленському про стан фронту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборни РФ

Про головне:

  • Контрнаступ на Добропільському напрямку має помітні результати
  • Президент подякував воїнам за стійкість на складних ділянках фронту
  • СБУ погоджено нові "асиметричні" плани дій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні втрати російських окупантів у ході контрнаступальної операції Сил оборони на Добропільському напрямку. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на всіх напрямках фронту, підготовку українських бригад і забезпечення військ.

відео дня

"Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 — безповоротні втрати", — наголосив президент.

Подяка українським захисникам на інших напрямках

Зеленський також подякував українським захисникам, які тримають оборону на інших напрямках.

"Куп’янськ — я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати", — сказав глава держави.

Крім того, президент повідомив, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка.

"І щодо наших операцій — я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", — зазначив Зеленський.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка: стратегічна цінність Донеччини

Військово-політичний експерт, співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що нинішня активність російських військ на Донеччині має економічне, а не ідеологічне підґрунтя. Москва прагне встановити контроль не стільки над населеними пунктами чи територіями, скільки над родовищами стратегічних корисних копалин.

За словами Снєгирьова, запеклі бої у Покровському районі безпосередньо пов’язані зі спробами російських окупантів захопити ключові ресурси регіону.

"У селі Шевченкове розташовані найбільші в Європі запаси літію — металу, що має критичне значення для виробництва акумуляторів і сучасної техніки. А поблизу села Котлине знаходиться найбільше на континенті родовище коксівного вугілля, необхідного для металургії", — пояснив експерт.

Снєгирьов наголошує, що контроль над цими ресурсами дає змогу Кремлю впливати на стратегічні галузі не лише України, а й усієї Європи. Саме тому, за його оцінкою, Донеччина стала головним напрямком російських наступальних дій, попри великі втрати та обмежені тактичні успіхи.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.

Крім того, воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, що командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута заявив, що Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ.

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

14:23

Шикарний яблучний пиріг - нереально простий рецептВідео

14:22

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

14:01

У Києві відбудеться масштабний професійний захід для комунікаційного ринку "У дзеркалі реальності"

14:01

"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

13:59

Нерухомість у Франції і податкові зловживання: журналіст опублікував розслідування про махінації Гетманцева

13:57

Біблійна рослина в Україні: де садівники вирощують унікальну квіткуВідео

13:45

Гороскоп на завтра 9 жовтня: Дівам - непорозуміння, Водоліям - хороші новини

13:35

Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

13:29

"Напруженість зростатиме": розкрито плани Путіна на найближчі піврокуВідео

12:54

Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

