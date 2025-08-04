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Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна

Руслана Заклінська
4 серпня 2025, 23:19
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Вітакер вважає, що Путін не хоче змагатися з армією США, яка зараз є "найпотужнішою у світі".
Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна
Посол США у НАТО анонсував швидкі поставки сучасної зброї для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, x.com/DeptofDefense

Ключові тези Вітакера:

  • Кілька країн НАТО можуть оголосити про фінансування закупівлі зброї для України
  • Ініціатива координується за дорученням президента Дональда Трампа
  • Неможливо зрозуміти думки Путіна, бо вони хворі

Найближчим часом одразу кілька країн НАТО можуть оголосити про виділення коштів на закупівлю американської зброї для потреб української армії. Про це повідомив посол США в НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Newsmax.

За словами Вітакера, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп доручив йому координувати продаж сучасної американської зброї союзникам по Альянсу. Головна мета - щоб ця зброя якомога швидше потрапила в Україну.

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"У найближчі тижні ми досягнемо значних результатів, працюючи над цим питанням з людьми, які фактично займаються перевезенням вантажів. Я думаю, ви знаєте, що ми маємо на увазі важливу, сучасну, найсучаснішу зброю, яку ми продаватимемо нашим європейським союзникам і які будуть використовуватися на передовій в Україні", - зазначив Вітакер.

Він підкреслив, що найважливішим завданням залишається зупинка вбивств на українській землі. Також дипломат висловив думку, що кремлівський лідер Володимир Путін не хоче мати справу з армією США, яка сьогодні, за словами Вітакера, є "найпотужнішою у світі".

"Неможливо зрозуміти, що відбувається в голові Володимира Путіна, бо це щось хворе, викривлене і, ймовірно, нелогічне", - додав Вітакер.

Новий механізм надання допомоги Україні

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що США та НАТО офіційно започаткували новий інструмент підтримки України - ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

PURL передбачає, що країни-члени НАТО та інші партнери зможуть фінансувати постачання американського озброєння, боєприпасів та технологій для України через систему добровільних внесків. Таким чином, держави, які не мають власних запасів зброї або не можуть передати її напряму, зможуть долучитися до зміцнення обороноздатності ЗСУ за допомогою внесків до цього механізму.

Ініціатива реалізується в межах домовленостей, досягнутих між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Військова допомога - новини України

Як повідомляв Главред, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 4 серпня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. До нього увійдуть ракети та комплектуючі до систем ППО Patriot.

24 липня стало відомо, що США погодили два нові пакети військової допомоги Україні на понад 330 млн доларів. Перший пакет, орієнтований на потреби протиповітряної оборони, а другий призначений для технічного обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109.

Крім того, уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт із виділенням 8,3 млрд євро на підтримку України у 2025 році.

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Про джерело: Newsmax

Newsmax, Inc. (або Newsmax.com, раніше відома як NewsMax ) — американська компанія, що займається кабельними новинами, політичними коментарями та цифровими медіа, заснована Крістофером Радді у 1998 році. Її по-різному описують як консервативну, праву та ультраправу.

Newsmax запустив Newsmax TV у червні 2014 року для 35 мільйонів абонентів супутникового телебачення через DirecTV та Dish Network. Станом на травень 2019 року мережа стверджувала, що охоплює близько 70 мільйонів домогосподарств через кабельне телебачення. Середня тижнева аудиторія Newsmax TV становила 319 000 осіб станом на квітень 2025 року.

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