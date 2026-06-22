Погані новини для росіян: як атака на Центр космічного зв'язку РФ вплине на фронт

Пожежа після удару по "Дубні" могла зачепити не лише канали передачі даних, а й системи управління російськими супутниками, зазначили аналітики.

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Як атака на Центр космічного зв'язку РФ вплине на фронт - Defense Express / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia

Про що пише Defense Express:

Центр "Дубна" є головним хабом для супутників зв'язку армії РФ

Уражений об'єкт є ключовим для російського супутникового інтернету

Пошкодження вузла можуть підірвати стійкий зв'язок окупантів

Ураження Центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області може мати для російської армії значно серйозніші наслідки, ніж втрата чергового тилового об'єкта. Цей вузол відіграє критично важливу роль у роботі супутникової інфраструктури, яку окупанти використовують для забезпечення зв'язку своїх військ. Про це повідомили аналітики Defense Express.

Сили оборони України завдали удару по об'єкту 22 червня. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цілі, однак без детального пояснення її значення. Водночас військові аналітики звертають увагу, що йдеться про один із ключових елементів російської системи супутникового зв'язку.

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"Центр космічного зв’язку "Дубна" - це центральний хаб для супутників "Экспресс", які забезпечують доступ до супутникового інтернету російським військовим потребам. Після відключення для ра**истів Starlink саме супутники "Экспресс" разом із системою "Ямал" стали для них частковою та обмеженою альтернативою", — зазначають аналітики Defense Express.

Особливе значення об'єкта пов'язане не лише із супутниковим угрупованням, а й з його місцем у загальній архітектурі російських комунікацій. Його використовує державна компанія "Космическая связь", яка керує мережею супутників на геостаціонарній орбіті.

"У розпорядженні компанії перебуває 11 супутників "Экспресс". Через "Дубну" проходить трафік із цих супутників у Ka- та Ku-діапазоні для європейської частини покриття. Тобто цей центр є ключовим вузлом для функціонування російського супутникового інтернету", — йдеться у матеріалі.

На практиці це означає, що будь-які серйозні пошкодження такого вузла можуть вплинути на можливості противника підтримувати стійкий зв'язок між підрозділами, особливо там, де наземна інфраструктура працює нестабільно або відсутня.

Аналітики також наголошують, що значення комплексу виходить далеко за межі обслуговування інтернет-трафіку. На його території розташовані елементи, необхідні для роботи космічного сегмента РФ.

"Саме у "Дубні" знаходяться станції телеметрії та керування, моніторингу та вимірювання, які необхідні для керування цими та іншими супутниками. Тобто реальна важливість цього центру не обмежується лише супутниковим угрупуванням "Экспресс"", — наголосили аналітики Defense Express.

Наразі масштаб пошкоджень залишається невідомим. Водночас після атаки безпілотників на території об'єкта зафіксували потужну пожежу, що може свідчити про суттєві наслідки для роботи центру.

Як Росія може відповісти на українські атаки - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що удари Сил оборони України по логістичних маршрутах, які забезпечують російське угруповання в окупованому Криму, створюють для Кремля серйозні труднощі. Водночас це піднімає питання можливої масштабної відповіді з боку Росії.

На його думку, дії Москви значною мірою визначаються не лише військовою доцільністю, а й прагненням продемонструвати "відплату" та зберегти імідж сили. Він вважає, що Кремль зазвичай намагається давати символічну відповідь на українські удари, уникаючи кроків, які можуть призвести до для нього критичних наслідків.

Експерт також припустив, що найбільш імовірною формою реакції залишатимуться масовані ракетні та дронові атаки, які Росія вже системно застосовує.

"У росіян немає бойової роботи. Вони – "возмездуни". А Путін — головний російський "возмездун". Росіяни намагаються зберегти обличчя, а не вести війну. Про своє "обличчя" в Росії турбуються більше, ніж про свої дії. Тому, безумовно, Путіну доведеться здійснити якийсь "акт помсти", - сказав Світан.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше російський мілблогер заявив про значні пошкодження внаслідок недавніх атак на столицю. Він підкреслив, що удари по Москві викривають недосконалість системи ППО і підштовхують до відкритої критики влади в інформаційному просторі, що посилює суспільну напругу. Це спричинило хвилю дискусій серед пропагандистів.

Зазначимо, речник Кремля Дмитро Пєсков надав офіційний коментар щодо оцінки роботи оборонних систем. За його словами, ефективна робота ППО підтверджує можливість нейтралізувати частину загроз і дозволяє координувати заходи з ліквідації наслідків атак.

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський висловив позицію щодо відповідних контрзаходів. Президент наголосив на необхідності розширення ударів по РФ як відповіді на постійні напади, і закликав продовжувати нарощування спроможностей для ураження важливих цілей противника.

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