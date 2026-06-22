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У Воронежі рознесли завод, де роблять начинку для "Іскандерів" та Х-101 - Генштаб

Руслана Заклінська
22 червня 2026, 14:01
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Повітряні сили для ураження використали високоточні крилаті ракети повітряного базування.
У Воронежі рознесли завод, де роблять начинку для 'Іскандерів' та Х-101 - Генштаб
ЗСУ вдарили по заводу у Воронежі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Що відомо:

  • Повітряні сили уразили завод у Воронежі
  • Для удару застосовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування
  • Підприємство виготовляло електроніку для комплексів "Іскандер", Х-101 та "Панцир-С1"

У понеділок, 22 червня, Повітряні сили ЗСУ завдали ракетного удару по підприємству у Воронежі. Завод спеціалізується на виробництві електронних компонентів для російського ракетного озброєння. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Підприємство, як зазначається, виготовляє електроніку, що використовується у російських ракетних системах, зокрема в оперативно-тактичному ракетному комплексі "Іскандер", а також у крилатих ракетах.

Зокрема, завод забезпечує виробництво транзисторних збірок і матриць для блоків керування крилатих ракет Х-101, напівпровідникових елементів для бортових обчислювальних систем "Заря-61М" у ракетах 9М727 комплексу "Іскандер-К", а також компонентів для зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1".

Дивіться відео наслідків удару по заводу в Воронежі:

У Воронежі рознесли завод, де роблять начинку для 'Іскандерів' та Х-101 - Генштаб
Ситуація в Воронежі / Фото: скріншот

"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів", - наголосили у Генштабі.

У Воронежі рознесли завод, де роблять начинку для 'Іскандерів' та Х-101 - Генштаб
Іскандер / Інфографіка: Главред

Удар по заводу, за оцінкою українських військових, може суттєво ускладнити виробничі можливості російського оборонного сектору. Сили оборони заявили, що продовжать системно знижувати спроможності РФ вести війну проти України.

Як Росія може відповісти на українські атаки - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що українські удари по логістичних маршрутах, які забезпечують російське угруповання в окупованому Криму створюють для Кремля серйозні проблеми та змушують реагувати. Водночас експерт наголосив, що РФ у своїх діях керується не лише військовою доцільністю, а й прагненням продемонструвати "відплату" та зберегти імідж.

"У росіян немає бойової роботи. Вони – "возмездуни". А Путін — головний російський "возмездун". Росіяни намагаються зберегти обличчя, а не вести війну. Про своє "обличчя" в Росії турбуються більше, ніж про свої дії. Тому, безумовно, Путіну доведеться здійснити якийсь "акт помсти", - сказав Світан в інтерв’ю Главреду.

За оцінкою експерта, найімовірнішою формою такої відповіді залишаються масовані ракетні та дронові атаки по території України, які Росія вже систематично застосовує.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 18 червня дрони здійснили масштабну атаку на стратегічні мости в Криму. Було пошкоджено залізничний та автомобільний мости, що значно ускладнило логістику російських окупантів.

Також в декількох районах Криму горіли важливі об’єкти після серії вибухів, спричинених атакою безпілотників. Потужні вибухи гриміли всю ніч і завдали серйозних збитків ворогові.

Як повідомляв Главред, 21 червня Сили оборони України завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ у Московській області. Уражено центр космічного зв’язку "Дубна" і порт "Кавказ".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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