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"З кожним днем нарощення": Зеленський анонсував розширення ударів по РФ

Руслан Іваненко
21 червня 2026, 21:43оновлено 21 червня, 22:21
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Президент України заявив про посилення ударів по території Росії у відповідь на щоденні атаки РФ.
Зеленский, взрыв, дрон
Військові підрозділи розширюють географію ураження цілей на території Росії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Україна посилюватиме удари по території РФ
  • Відповідь на щоденні атаки Росії
  • Уражено ціль у Тюменській області РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилюватиме удари по території Росії у відповідь на щоденні атаки з боку РФ. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

"Лють, емоції — вони справедливі. У нашого народу і в мене. Але за люттю має щось іти. Не може бути за люттю знову лють. Вони повинні відчувати", — зазначив Зеленський.

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За його словами, бойові дії мають ставати відчутними і для території Росії, адже російське суспільство досі не повною мірою відчуває наслідки війни. Саме тому Україна нарощує ураження об’єктів, які забезпечують військову інфраструктуру РФ.

Президент також повідомив, що у 2026 році Україна вже активніше "дістає" російську територію завдяки розвитку оборонної промисловості, Сил оборони та виробництва далекобійних засобів.

"Вони кожного дня нас б’ють — ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде", — наголосив він.

Окремо Зеленський повідомив про удар по об’єкту в Тюменському регіоні РФ, зазначивши, що відстань до цілі становила близько 2070 км, а маршрут дронів — приблизно 2500 км.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

За його словами, удар здійснили нові українські безпілотники Fire Point, які вже демонструють здатність працювати на великій дальності.

"Два дрони Fire Point вразили їхню ціль. Їхній маршрут був 2,5 тисячі кілометрів. А так вони 3 тисячі плюс будуть", — сказав президент.

Також він заявив, що Україна володіє інформацією про розташування російських військових заводів, нафтобаз, газових сховищ та інших стратегічних об’єктів і продовжує розвивати засоби для їх ураження.

На його думку, такі дії є відповіддю на агресію РФ і частиною "справедливості", якої наразі у світі щодо Росії недостатньо.

Чому важливо продовжувати удари по Москві – коментар експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що поодинокі удари українських безпілотників по Москві та Московській області не здатні швидко змінити ситуацію всередині Росії. Водночас, за його словами, саме системність таких атак може поступово впливати на суспільні настрої та змінювати сприйняття війни росіянами.

Експерт зазначає, що перші удари не призведуть до різких змін у поведінці населення, однак регулярні атаки можуть поступово зламати відчуття "віддаленості" війни від російської столиці. На його думку, це може призвести до того, що обговорення війни почне виходити за межі приватних розмов і стане більш відкритим.

Ступак підкреслює, що лише тривала серія таких ударів здатна сформувати в російському суспільстві усвідомлення, що бойові дії безпосередньо впливають на їхнє повсякденне життя. Він додає, що саме за такого сценарію можуть початися публічні дискусії про реальні наслідки війни для Росії.

Українська атака на Москву - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Крім того, російський диктатор досі не коментує удар по Московському НПЗ, оскільки масштаб провалу є надто серйозним, а всередині системи не визначили, кого саме призначити відповідальним. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю Українське радіо.

Нагадаємо, що опубліковано супутникові знімки наслідків удару українських дронів по Московському нафтопереробному заводу в Капотні. Зазначається, що на фотографіях помітні пошкодження резервуарів, зокрема й того, кришку якого вибух внаслідок влучання ракети ППО зірвав і підняв на десятки метрів.

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Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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