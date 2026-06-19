У Путіна вперше відреагували на удари по Москві і пригрозили Україні

На тлі вибухів у Москві речник Путіна відзвітував про "успішну роботу ППО".

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Пєсков відреагував на вибухи в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Пєсков заявив про "ефективну роботу" ППО РФ під час атак на Москву

У Москві другий день фіксують атаки БпЛА

Війна дедалі більше відчувається всередині РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував масштабну атаку безпілотників на Москву та заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє "високі показники роботи". Водночас він фактично підтвердив намір Росії продовжувати масовані удари по території України. Про це повідомили росЗМІ.

За словами Пєскова, атаки дронів на російську столицю тривають, однак відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ударів. Він також наголосив, що лідер РФ Володимир Путін регулярно отримує інформацію про ситуацію.

відео дня

"Справді, дронові атаки продовжуються, вживаються відповідні заходи з ліквідації наслідків. Високі показники роботи систем ППО, незважаючи ні на що. Щодо президента, зведення він отримує регулярно, по кілька разів на день і за необхідності в будь-який час дня та ночі", - сказав він.

Крім того, Пєсков наголосив, що росіяни мають звертати увагу не лише на наслідки ударів по території Росії, а й на результати російських атак по українських містах.

"Ці удари будуть продовжуватися", - цинічно заявив речник Кремля.

Атака на Москву 19 червня

Москву другий день поспіль атакують безпілотники. Російська влада повідомляє про роботу ППО та збиття дронів на підльоті до столиці РФ.

На ситуацію відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, війна, яку Володимир Путін розв'язав проти України, дедалі більше відчувається і на території самої Росії.

"Московська стабільність тепер полягає в наявності дронів в небі, оскільки росіяни і москвичі обрали Путіна, який привів війну в їх домівки", - написав Коваленко у Telegram.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін протягом дня неодноразово повідомляв про роботу ППО. Загалом, як стверджує мер Москви, від початку доби сили протиповітряної оборони нібито знищили близько 40 дронів, які наближалися до російської столиці.

Дивіться відео нової атаки БПЛА по Росії:

Як у РФ реагують на атаки України - думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що у Росії посилюється критика влади після нещодавніх ударів безпілотників по Москві. Атаки, які відбулися 18 червня, викликали хвилю обурення серед російських військових блогерів та прихильників війни.

Зокрема, один із так званих мілблогерів визнав, що попри потужну систему ППО навколо Москви наслідки атак виявилися відчутними. Щоправда, після резонансу цей допис було видалено. Водночас інші воєнні блогери закликають владу терміново посилити протиповітряну оборону не лише навколо столиці, а й по всій країні, оскільки війна дедалі більше виходить за межі прикордонних регіонів.

Окрему хвилю критики викликала реакція російських державних медіа. За словами блогерів, федеральні телеканали продовжують створювати картину повного контролю над ситуацією, хоча мешканці Москви на власні очі бачать наслідки атак та роботу ППО

Атака дронів по Москві 18 червня - що відомо

Як повідомляв Главред, понад 180 безпілотників вдарили по Москві, що призвело до масштабних пожеж і нафтових дощів. Московський НПЗ у Капотні був основною ціллю, а атаки також торкнулися військових об’єктів у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що остання атака включала удар по Московському нафтопереробному заводу і спричинила пожежі в Капотні та Гуково. За його словами, система ППО знищила понад 40 дронів на підльоті до столиці РФ.

Президент України Володимир Зеленський жорстко попередив, що відповіддю на удари по Києво-Печерській лаврі стала атака по Москві. Він наголосив, що такі дії будуть продовжуватися, доки РФ не припинить війну.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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