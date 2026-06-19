Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Путіна вперше відреагували на удари по Москві і пригрозили Україні

Руслана Заклінська
19 червня 2026, 15:39оновлено 19 червня, 16:48
google news Підпишіться
на нас в Google
На тлі вибухів у Москві речник Путіна відзвітував про "успішну роботу ППО".
У Путіна вперше відреагували на удари по Москві і пригрозили Україні
Пєсков відреагував на вибухи в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Пєсков заявив про "ефективну роботу" ППО РФ під час атак на Москву
  • У Москві другий день фіксують атаки БпЛА
  • Війна дедалі більше відчувається всередині РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував масштабну атаку безпілотників на Москву та заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє "високі показники роботи". Водночас він фактично підтвердив намір Росії продовжувати масовані удари по території України. Про це повідомили росЗМІ.

За словами Пєскова, атаки дронів на російську столицю тривають, однак відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ударів. Він також наголосив, що лідер РФ Володимир Путін регулярно отримує інформацію про ситуацію.

відео дня

"Справді, дронові атаки продовжуються, вживаються відповідні заходи з ліквідації наслідків. Високі показники роботи систем ППО, незважаючи ні на що. Щодо президента, зведення він отримує регулярно, по кілька разів на день і за необхідності в будь-який час дня та ночі", - сказав він.

Крім того, Пєсков наголосив, що росіяни мають звертати увагу не лише на наслідки ударів по території Росії, а й на результати російських атак по українських містах.

"Ці удари будуть продовжуватися", - цинічно заявив речник Кремля.

Атака на Москву 19 червня

Москву другий день поспіль атакують безпілотники. Російська влада повідомляє про роботу ППО та збиття дронів на підльоті до столиці РФ.

На ситуацію відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, війна, яку Володимир Путін розв'язав проти України, дедалі більше відчувається і на території самої Росії.

"Московська стабільність тепер полягає в наявності дронів в небі, оскільки росіяни і москвичі обрали Путіна, який привів війну в їх домівки", - написав Коваленко у Telegram.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін протягом дня неодноразово повідомляв про роботу ППО. Загалом, як стверджує мер Москви, від початку доби сили протиповітряної оборони нібито знищили близько 40 дронів, які наближалися до російської столиці.

Дивіться відео нової атаки БПЛА по Росії:

Як у РФ реагують на атаки України - думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що у Росії посилюється критика влади після нещодавніх ударів безпілотників по Москві. Атаки, які відбулися 18 червня, викликали хвилю обурення серед російських військових блогерів та прихильників війни.

Зокрема, один із так званих мілблогерів визнав, що попри потужну систему ППО навколо Москви наслідки атак виявилися відчутними. Щоправда, після резонансу цей допис було видалено. Водночас інші воєнні блогери закликають владу терміново посилити протиповітряну оборону не лише навколо столиці, а й по всій країні, оскільки війна дедалі більше виходить за межі прикордонних регіонів.

Окрему хвилю критики викликала реакція російських державних медіа. За словами блогерів, федеральні телеканали продовжують створювати картину повного контролю над ситуацією, хоча мешканці Москви на власні очі бачать наслідки атак та роботу ППО

Атака дронів по Москві 18 червня - що відомо

Як повідомляв Главред, понад 180 безпілотників вдарили по Москві, що призвело до масштабних пожеж і нафтових дощів. Московський НПЗ у Капотні був основною ціллю, а атаки також торкнулися військових об’єктів у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що остання атака включала удар по Московському нафтопереробному заводу і спричинила пожежі в Капотні та Гуково. За його словами, система ППО знищила понад 40 дронів на підльоті до столиці РФ.

Президент України Володимир Зеленський жорстко попередив, що відповіддю на удари по Києво-Печерській лаврі стала атака по Москві. Він наголосив, що такі дії будуть продовжуватися, доки РФ не припинить війну.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Москва Дмитро Пєсков новини Москви війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації

Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації

18:00Війна
Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

17:42Синоптик
Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалих

Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалих

16:24Регіони
Реклама

Популярне

Більше
Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предмет

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предмет

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Останні новини

18:00

Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації

17:42

Врожай буде більшим, а ціни підуть донизу: який фрукт в Україні подешевшає

17:42

Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

17:37

Дайвери знайшли скарб із затонулого корабля: його вартість вражаєВідео

16:55

Кроти тікають миттєво: які природні аромати назавжди виженуть їх із ділянки

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
16:54

Монах не сідав ні на хвилину протягом 5 років: що сталося з його тіломВідео

16:37

"Вона благала мене": між Трампом і Мелоні спалахнув гучний конфліктВідео

16:24

Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалихФото

16:12

Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

Реклама
15:59

Котлети вийдуть соковитими і без зайвого жиру: що потрібно додати у фарш

15:57

У Житомирі за державну зраду засудили чоловіка: що відомо

15:53

Старий сарай перетворили на розкішний особняк із таємною кімнатою

15:51

Буде справжня спека: регіони розігріє до понад +30

15:46

"Не дає заснути": український співак зізнався, що влаштувався до школи заради броні

15:39

У Путіна вперше відреагували на удари по Москві і пригрозили УкраїніВідео

15:28

Для "серйозних" мирних переговорів: у Кремлі зухвало висунули умову Європі

15:22

Чим полити кабачки в червні, щоб урожай був у рази більшим: перевірений спосіб

15:12

Сяятиме як нова: як відмити навіть найстрашніший нагар зі сковорідки без хімії

15:04

Шостий десяток: "краш" Галкін та його торс знову вразили прихильниць

14:54

Трьом знакам зодіаку зірки обіцяють найщасливіший тиждень року

Реклама
14:47

На телеканалі УНІАН Серіал відбудеться прем’єра культової медичної драми "Хороший лікар": названо дату

14:37

Літо 2026 року може стати найспекотнішим в історії: чим це загрожує світу

14:37

Маловідоме українське слово "веремія": що воно насправді означає

14:33

Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

14:32

До 20 років: у РФ хочуть судити Тіну Кароль

14:31

Секрет логотипу Mercedes-Benz: що насправді на ньому зображеноВідео

13:58

"Почуйте мій голос": іранську співачку засудили до 74 ударів батогомВідео

13:44

Гороскоп Таро на завтра, 20 червня: Тельцям — виклик, Терезам — боротьба зі страхом

13:43

Майже втрачені мовні перлини: 5 рідкісних українських слів із красивим звучанням

13:41

У Тернополі можуть знизити новий тариф на воду: коли він почне діяти

13:39

День літнього сонцестояння 2026: що категорично заборонено робити в цей день

13:32

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

13:00

Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

12:53

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці корови за 15 с

12:47

У Росії загинула ще одна зірка КВН: що сталося

12:43

Путін знайшов причину для масштабного удару по Україні: який новий план РФ

12:31

Чи може РФ знову піти на Київ, щоб "врятувати" Крим: відповідь експерта

12:30

Перевищила швидкість заради "крутої фотки": вчинок українки вразив мережу

12:19

Конструктивний формат спілкування: бізнес позитивно відгукується про взаємодію з Будановим

11:59

"Моя нова ера": екс-учасниця "ВІА Гри" повідомила про вагітність

Реклама
11:57

Керченський міст заблокують без підриву: Світан оприлюднив несподіваний планВідео

11:48

Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені

11:32

Заборони у свято 20 червня: що ні в якому разі не можна робити

11:23

Три знаки забудуть про проблеми: Місяць принесе довгоочікувану радість

11:12

Вперше за понад 10 років: ЄС подовжив санкції проти Росії не на 6 місяців

10:56

Що зробити 20 червня, щоб вирішити фінансові проблеми: яке церковне свято

10:55

Стягнули 11 тисяч військових: росіяни готуються до наступу на важливе місто

10:31

РФ готує надпотужний обстріл, під ударом може опинитися великий ТРЦ: названо терміни

10:10

Трамп кардинально змінив своє ставлення до України: Макрон розкрив подробиці

10:08

Чого боїться Путін та коли можливе завершення війни: головні заяви Зеленського з Брюсселя

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти