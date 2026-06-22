Під Москвою палає центр космічного зв’язку, уражено пороми й полігон РФ - Генштаб

Генштаб звітує про серію потужних ударів по військовій базі ворога.

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Пожежа в порту "Кавказ" / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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У Московській області уражено центр космічного зв’язку "Дубна"

Уражено полігон підготовки операторів БпЛА та пункти управління дронами

Підтверджено ураження порту "Кавказ" і двох поромів

Сили оборони України 21 червня та в ніч на 22 червня завдали серії ударів по військовій інфраструктурі російського агресора. У Московській області уражено центр космічного зв’язку "Дубна". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, уражено центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області РФ. На об’єкті зафіксовано масштабне задимлення, масштаби завданих збитків уточнюються.

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Також українські військові завдали удару по полігону підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на тимчасово окупованій території Луганської області та уразили пункти управління безпілотниками поблизу Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Крім того, уражено командно-спостережні пункти противника в районах Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та Покровська на Донеччині.

В районі Василівки Запорізької області українські захисники завдали удару по автомобільному мосту. Він використовувався для перекидання російських підрозділів і забезпечення окупаційних сил.

Результати ударів по порту "Кавказ"

За уточненими даними, 21 червня також підтверджено ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів.

"За уточненими даними, 21 червня також підтверджено ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів, що забезпечували військову логістику", - зазначили у Генштабі.

Дивіться відео пожежі у порту "Кавказ":

Пожежа в порту "Кавказ" / Фото: скріншот

Як Росія може відповісти на українські атаки - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду розповів, що удари Сил оборони України по логістичних маршрутах, які забезпечують російське угруповання в окупованому Криму, створюють для Кремля серйозні проблеми. Водночас постає питання можливого масштабного "удару у відповідь" з боку РФ.

За його словами, Росія діє не стільки за військовою логікою, скільки виходячи з потреби демонструвати "помсту" та зберігати імідж. Експерт зазначив, що Кремль традиційно прагне символічної відповіді на дії України, однак уникає кроків, які можуть спричинити для нього критичні наслідки.

"У росіян немає бойової роботи. Вони – "возмездуни". А Путін — головний російський "возмездун". Росіяни намагаються зберегти обличчя, а не вести війну. Про своє "обличчя" в Росії турбуються більше, ніж про свої дії. Тому, безумовно, Путіну доведеться здійснити якийсь "акт помсти", - сказав Світан.

Водночас експерт вважає, що найімовірнішою відповіддю Росії залишаються масовані ракетні та дронові атаки, які Кремль уже регулярно застосовує.

Удари по російських об'єктах - новини за темою

Нагадаємо, що в ніч на 20 червня підрозділи Сил безпілотних систем провели масштабну атаку по газовій інфраструктурі в Криму та військовій логістиці. Водночас була уражена низка транспортних і військових об’єктів, що істотно послабило забезпечення окупаційних сил.

Також раніше повідомлялося про удари по портах у Керчі та Краснодарському краї. Звуки вибухів були чутні в багатьох містах півострова, а масштабна пожежа охопила порт та важливі об’єкти інфраструктури.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про розширення ударів по території РФ у відповідь на щоденні атаки російських сил. Україна активно нарощує можливості для ураження стратегічних військових об’єктів далеко від лінії фронту, забезпечуючи таким чином контрзаходи проти агресора.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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