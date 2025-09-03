Рус
"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

Марія Николишин
3 вересня 2025, 11:47
Експерт наголосив, що Пекін і Вашингтон прагнуть на певний період взяти паузу у своєму протистоянні.
Домовленість між США та Китаєм / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

  • США і Китай стануть гарантами безпеки для України
  • Зеленський і Путін не можуть просто сісти за стіл переговорів і домовитися
  • Завершення війни залежить від майбутніх домовленостей США і Китаю

Гарантами безпеки для України будуть США і Китай, які досягнуть певних домовленостей. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, Пекін і Вашингтон прагнуть на певний період взяти паузу у своєму протистоянні, тому що обидві сторони до нього не дуже готові.

відео дня

"Наприклад, всі побачили, що зараз на полі бою роблять погоду безпілотні системи, а американцям і китайцям до цього дуже далеко. Єдині дві країни, які володіють передовими технологіями в таких системах - Україна і Росія. Це аргумент, з яким певним чином будуть рахуватися", - наголосив він.

Водночас, Клочок додав, що і Київ, і Москва залежні від зовнішньої підтримки.

"Ми - від фінансування з боку Європи, а росіяни від китайців. Тому такий непростий лабіринт. Не можуть Зеленський і Путін просто сісти за стіл переговорів і домовитися. Все набагато складніше", - підкреслив він.

Експерт переконаний на сто відсотків, що весь процес врегулювання війни Росії проти України залежить саме від майбутніх домовленостей США і Китаю.

"Трамп веде переговори з Китаєм щодо торговельної угоди. Війна Росії проти України - один з елементів цієї угоди", - підсумував Клочок.

Гарантії безпеки для України

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що не можна порівнювати нинішні гарантії безпеки з "Мінськом".

За його словами, головна вимога України – конкретизація гарантій безпеки, а не абстрактна розмова й обіцянка гарантій безпеки.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін говорив, що у Росії нібито ніколи не було бажання на когось нападати. Війна в Україні начебто спричинена тим, що Захід сприяв державному перевороту в Києві.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що заява лідера Росії Володимира Путіна про те, що війна в Україні - це нібито "українська криза", а відповідальність за агресію РФ несе Захід, є брехнею. Єдиним ефективним засобом проти подібної пропаганди є тиск на Москву.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив, що війна Росії проти України може затягнутись на тривалий час. Країни Заходу зацікавленні в закінченні війни в Україні, однак це не може відбутись шляхом втрати нею незалежності.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

