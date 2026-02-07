Рус
Читати російською
Росія атакувала основу енергомережі України: в Міненерго повідомили наслідки

Анна Косик
7 лютого 2026, 09:06
Енергетики хоч і готові приступати до відновлення, та є нюанс.
Шмигаль розповів, які об'єкти потрапили під удар ворога / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Шмигаль:

  • Росія атакує енергетику України
  • Під ударом опинилися дві ТЕЦ, підстанції та повітряні лінії
  • Енергетики покине можуть приступити до відновлення

У ніч на 7 лютого країна-агресорка Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - це основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

Росія атакувала основу енергомережі України: в Міненерго повідомили наслідки
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

"Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що атака досі триває, тому енергетики приступлять до відновлення як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків", - додав він.

У ДТЕК також повідомили, що Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

"Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", - додали у компанії.

Відключення світла знову стануть суворішими

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це покращення буде недовгим.

За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації та сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.

Російська атака 7 лютого - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з ночі на суботу Росія атакує Україну ракетами та дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей.

У Дніпрі внаслідок атаки є пошкодження на території комунального підприємства. Через удар понівечені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Згодом стало відомо, що Росія здійснює чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. В результаті завданих ворогом пошкоджень – у більшості регіонів застосовані аварійні відключення.

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

