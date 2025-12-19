Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

Що відомо:
- ЗСУ контрнаступають у Куп'янську
- Військові розбили лінію оборони окупантів
Українські військові контратакують окупантів у Куп'янську. Скоро можна буде говорити про повне зачищення та повернення міста під контроль наших захисників. Про це заявив український військовий з позивним "Мучной".
Наші військові розбили суцільний рубіж оборони ворога. Там залишились лише розрізнені осередки опору, які не можуть зупинити просування бійців ЗСУ.
"Ситуація складається так, що район (Стадіонна площа - ред.) поступово відколюється на нашу користь, з відкритою перспективою просування далі без затяжних лобових боїв", - зазначив військовий.
Українські військові також посилили позиції у районі медичного центру та біля місцевої поліклініки. Там бійці тримають контроль над прилеглими вулицями. Також військові відбили позиції у районі школи №4 та у висотній забудові на півдні міста. Однак через ворожі дрони ситуація нелегка.
"За кадрами об’єктивного контролю видно активність ворожих дронів на оптиці — вони полюють по наших позиціях, намагаються коригувати вогонь і зривати закріплення. Противник діє нервово – це ще одне підтвердження, що цілісної оборони вже немає", - зазначив військовий.
Путін озвучив плани щодо продовження війни
Главред писав, що за словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, російське керівництво, налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року.
Російський диктатор вже фактично озвучив плани продовжувати війну у 2026 році. Щоб зламати їх, на Заході мають остаточно ухвалити рішення про "демонтаж режиму Путіна" шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не лише щодо України, а й усього західного світу.
Ситуація на фронті - новини за темою
Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.
Тим часом у партизанському русі Атеш повідомляють, що окупанти віддають гроші за те, щоб не воювати. За щомісячну оплату, у розмірі 50 тисяч рублів готівкою, загарбники залишаються при штабі, або ж їх оформляють на фіктивні внутрішні завдання, при цьому в документах залишається позначка "на бойових".
Крім цього, як писав Главред, Третій корпус спільно з ГУР МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту і поліпшити тактичне положення українських сил у районі. Українським бійцям вдалося ліквідувати полк армії країни-агресора Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.
Про особу: "Мучной"
Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend.
Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу".
Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.
