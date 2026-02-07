Рус
"Нічого не втратив": Авраменко з'явився після ймовірного виїзду з України

Христина Трохимчук
7 лютого 2026, 10:20
93
Філолог Олександр Авраменко зробив заяву у соцмережах.
Александр Авраменко
Зниклий Олександр Авраменко з'явився в мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Авраменко

Ви дізнаєтеся:

  • Олександр Авраменко повернувся в соцмережі
  • Що він заявив

Український філолог і популяризатор української мови Олександр Авраменко, якого підозрювали у виїзді з України, несподівано з'явився в Instagram. Він не спростував, що зараз перебуває за кордоном.

У соцмережах популярного мовознавця з'явилася фотографія Олександра в зимовому антуражі. Авраменко з'явився в чорному теплому костюмі, легкій чорній куртці-джинсовці і без шапки. Філолог зробив знімок на тлі зимового пейзажу — дерев, покритих снігом і інеєм.

відео дня
Як зараз виглядає Олександр Авраменко
Як зараз виглядає Олександр Авраменко / фото: instagram.com, Олександр Авраменко

У підписі до фотографії Авраменко не став ні підтверджувати, ні спростовувати чутки про свій виїзд з України, які циркулювали більше року тому. Тоді Олександр зник із соцмереж і заархівував знімки, під якими шанувальники задавали питання про місцезнаходження знаменитості. Після рішення повернутися в публічний простір філолог не змінив собі і вирішив поспілкуватися на абстрактні теми. Він поскаржився, що за час відсутності на публіці набрав вагу.

"Мене тут не було більше року. І нічого не втратив. Тільки додав плюс 10 кг. Напевно, Instagram мене дисциплінував у старі часи, щоб тримати форму. А може, це вікове", — написав Авраменко.

Александр Авраменко
Куди зник Олександр Авраменко / фото: instagram.com, Олександр Авраменко

Де зараз Олександр Авраменко

Влітку 2025 року навколо головного філолога країни Олександра Авраменка розгорівся скандал: підписники запідозрили його в таємному виїзді з України після того, як в Instagram-профілі з'явилася геолокація "Іспанія" і з'явилися пляжні фото. Масла у вогонь підлив той факт, що Авраменко володіє нерухомістю за кордоном і заробляє там. Сам філолог на прямі запитання про своє місцезнаходження відповідав ухильно, а після резонансу приховав геолокацію і видалив неоднозначні публікації. На даний момент інформація про місцезнаходження власника акаунта залишається закритою, що лише посилило суперечки в мережі про можливий переїзд експерта.

Раніше Главред повідомляв, що українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка безкоштовно надає вбрання для Олени Зеленської, розкрила секрети луків першої леді. Вона зізналася, як коригує фігуру Зеленської за допомогою дизайнерських рішень.

Також російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін, які підтримали Україну після повномасштабного вторгнення, з'явилися разом і здивували шанувальників своїм молодим виглядом. Останнім часом Галкін викликав жваві обговорення в мережі через свій зовнішній вигляд.

Про особу: Олександр Авраменко

Олександр Авраменко (нар. 7 травня 1971, Камишеваха, Запорізька область) – український вчитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Вчитель вищої категорії, методист, доцент. Заслужений працівник освіти України (2017).

Очолює робочу групу з розробки програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Укладач посібників для проведення державної підсумкової атестації в українських школах.

Автор понад 50 підручників і посібників з української мови та літератури; унікальних самовчителів "Українська за 20 уроків" (2014), "100 експрес-уроків української" (2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Олександр Авраменко
