"Нічого не втратив": Авраменко з'явився після ймовірного виїзду з України

Зниклий Олександр Авраменко з'явився в мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Авраменко

Ви дізнаєтеся:

Олександр Авраменко повернувся в соцмережі

Що він заявив

Український філолог і популяризатор української мови Олександр Авраменко, якого підозрювали у виїзді з України, несподівано з'явився в Instagram. Він не спростував, що зараз перебуває за кордоном.

У соцмережах популярного мовознавця з'явилася фотографія Олександра в зимовому антуражі. Авраменко з'явився в чорному теплому костюмі, легкій чорній куртці-джинсовці і без шапки. Філолог зробив знімок на тлі зимового пейзажу — дерев, покритих снігом і інеєм.

Як зараз виглядає Олександр Авраменко / фото: instagram.com, Олександр Авраменко

У підписі до фотографії Авраменко не став ні підтверджувати, ні спростовувати чутки про свій виїзд з України, які циркулювали більше року тому. Тоді Олександр зник із соцмереж і заархівував знімки, під якими шанувальники задавали питання про місцезнаходження знаменитості. Після рішення повернутися в публічний простір філолог не змінив собі і вирішив поспілкуватися на абстрактні теми. Він поскаржився, що за час відсутності на публіці набрав вагу.

"Мене тут не було більше року. І нічого не втратив. Тільки додав плюс 10 кг. Напевно, Instagram мене дисциплінував у старі часи, щоб тримати форму. А може, це вікове", — написав Авраменко.

Куди зник Олександр Авраменко / фото: instagram.com, Олександр Авраменко

Де зараз Олександр Авраменко

Влітку 2025 року навколо головного філолога країни Олександра Авраменка розгорівся скандал: підписники запідозрили його в таємному виїзді з України після того, як в Instagram-профілі з'явилася геолокація "Іспанія" і з'явилися пляжні фото. Масла у вогонь підлив той факт, що Авраменко володіє нерухомістю за кордоном і заробляє там. Сам філолог на прямі запитання про своє місцезнаходження відповідав ухильно, а після резонансу приховав геолокацію і видалив неоднозначні публікації. На даний момент інформація про місцезнаходження власника акаунта залишається закритою, що лише посилило суперечки в мережі про можливий переїзд експерта.

Про особу: Олександр Авраменко Олександр Авраменко (нар. 7 травня 1971, Камишеваха, Запорізька область) – український вчитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Вчитель вищої категорії, методист, доцент. Заслужений працівник освіти України (2017). Очолює робочу групу з розробки програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Укладач посібників для проведення державної підсумкової атестації в українських школах. Автор понад 50 підручників і посібників з української мови та літератури; унікальних самовчителів "Українська за 20 уроків" (2014), "100 експрес-уроків української" (2016), пише Вікіпедія.

