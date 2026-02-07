РФ готує новий ривок на фронті: в ISW назвали пріоритетний напрямок

В ISW кажуть, що Кремль незацікавлений у пошуку рішення для припинення війни.

Новий наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

Росіяни готуються до нового наступу

Він може відбутися влітку

Російським військовим бракує достатніх резервів для великого наступу

Російські окупаційні війська продовжать наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, росіяни готуються до нового наступу. Ймовірно, він відбудеться влітку на півдні та/або сході України.

Водночас, зазначається, що російським військовим бракує достатніх резервів як для належної підготовки до такого наступу, так і для досягнення його цілей.

"Це демонструє незацікавленість Кремля у пошуку рішення для припинення війни шляхом переговорів у найближчі тижні або місяці", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що надання західної безпекової допомоги може відіграти вирішальну роль у здатності України утримувати території та відбивати російські атаки протягом найближчих місяців.

Коли може розпочатись наступ РФ

Військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

За його словами, план Москви щодо контролю над Донеччиною та Луганщиною не змінився. Наступними цілями РФ можуть стати Запорізька та Херсонська області.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявляв, що окупанти зосередили увагу на Запорізькому напрямку. Уже зараз ворог "нависає" над Оріховим, мав тактичні просування біля Степногірська, а для самого Запоріжжя зростає загроза обстрілів з артилерії.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий сказав, що російські війська просунулися на півночі Мирнограда та Покровська Донецької області, зайнявши панівні висоти.

Заступник голови офісу президента Павло Паліса говорив, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

