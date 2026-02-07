Нове енергетичне перемир'я: Зеленський розкрив, що запропонували США

Україна погодилася припинити удари по енергетиці, а делегація РФ пообіцяла дати відповідь після повернення до Москви.

США запропонували продовжити енергетичне перемир'я / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

США запропонували чергову деескалацію ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна підтвердила свою готовність.

Російська делегація пообіцяла дати відповідь після повернення до Москви. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"Американська сторона знову прийшла з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів зараз, під час переговорів і під час цих холодних днів. Ми сказали, що ми готові не бити по енергетиці, якщо нас не б'ють. Ми готові це акцептувати, якщо і російська сторона вчинить так само",- наголосив глава держави. відео дня

Президент нагадав, що раніше подібна домовленість вже обговорювалася, однак на практиці режим деескалації тривав менше чотирьох днів - Росія порушила умови раніше узгодженого терміну.

У Києві підкреслюють, що і зараз немає впевненості, що Москва виконає зобов'язання, проте сторона США запропонувала "спробувати знову". Російська делегація пообіцяла повернутися з позицією пізніше, додав Зеленський.

Як Росія використала енергетичне перемир'я - думка експерта

У період так званого енергетичного перемир’я російські війська здійснювали додаткову розвідку з метою підготовки нового удару із залученням більшої кількості сил і засобів. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

За його словами, під час цієї паузи росіяни з’ясовували, які об’єкти в містах продовжують працювати, використовуючи для цього різні методи.

"Не лише дрони. Я думаю, вони використовували інші засоби для того, щоб оновити ситуацію. І для того, щоб, дійсно, можливо, в цьому ударі сконцентрувати більше сил та засобів", - сказав Риженко.

Енергетичне перемир'я - останні новини

Як раніше писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість із Росією щодо так званого енергетичного перемир’я діяла лише протягом одного тижня. При цьому він зазначив, що Володимир Путін нібито виконав узяті на себе зобов’язання.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи масований обстріл України в ніч на 3 лютого, наголосила, що ці дії РФ не стали несподіванкою для Трампа.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Путіна не виконав обіцянку утримуватися від ударів по Україні протягом тижня. За його словами масована атака в ніч на 3 лютого фактично зруйнувала досягнуті домовленості та засвідчила порушення енергетичного перемир’я з боку Росії.

