Ставлення до 'Шахедів' змінюється: в ПС розкрили нову тактику боротьби з дронами

Єлізаров наголосив, що якщо "Шахед" вийшов з області - це погано.

Нова тактика ППО щодо "Шахедів"

В Україні змінено концепцію ставлення до "Шахедів"

Тепер є контроль, скільки дронів зайшло і скільки вийшло

Також було проаналізовано всі радарні поля

В Україні змінили концепцію ставлення до "Шахедів", які перелітають між областями. Про це заявив заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров в інтерв'ю Українській правді.

"Раніше в областях вважалося так: якщо вони пролетіли повз мене і не вдарили по моїй області - слава Богу, зранку мене ніхто не буде сварити. Зараз модель інша: "Шахеди" зайшли і вийшли. Якщо вийшли - це погано. Вийшли - чому? Тому тепер є контроль: скільки зайшло, скільки вийшло", - наголосив він. відео дня

Він додав, що також було проаналізовано всі радарні поля.

"Радари стоять за певною логікою і переміщуються залежно від того, що було під час попереднього прильоту. Постійно йде аналіз помилок", - зауважив Єлізаров.

Крім того, за його словами, українську ППО варто щонайменше розділити на дві складові.

"Перша - це велика ППО, і ми маємо кваліфікованих людей зі спеціальною освітою, яку, прийшовши добровольцем у 2022 році, отримати неможливо. А в малій ППО, яка бореться з "Шахедами", бракує структурованості й системності. І саме тут нам доведеться навести порядок", - підсумував заступник командувача ПС.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

