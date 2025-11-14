Від потужного удару полетіли іскри: СБУ та СОУ уразили порт 'Новоросійськ'

Порт "Новоросійськ" палає після операції України.

Удар по порту "Новоросійськ" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Українські захисники уразили порт "Новоросійськ"

Пошкоджено нафтовий термінал

На об’єкті спалахнула велика пожежа

Сили оборони України спільно зі СБУ уразили стратегічно важливий для РФ порт "Новоросійськ". Він є одним із ключових центрів експорту російської нафти. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, операцію здійснили спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими підрозділами Сил оборони України. Метою був нафтовий термінал морського порту "Новоросійськ".

Порт "Новоросійськ" - це другий за величиною нафтовий експортний хаб РФ і ключовий логістичний вузол. Унаслідок операції українським силам вдалося пошкодити нафтоналивні стендери на причалах, уразити трубопровідну інфраструктуру, знищити або вивести з ладу насосні установки. Крім цього, на об'єкті виникла масштабна пожежа, яка досі триває.

Крім того, підтверджено влучання по позиціях російського ЗРК С-300/400 на території в/ч 1537 у Новоросійську. Після удару спостерігалася значна детонація боєприпасів.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати доларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал - це мінус мільйони доларів для воєнної машини Кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Дивіться відео вибуху у порту "Новоросійськ":

Вибух у у порту "Новоросійськ"/ Фото: скріншот

Чи здатна Україна знищити нафтову галузь РФ - думка експерта

Військовий експерт і ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна потенційно може поставити російську нафтову галузь на коліна. Все залежить від кількості дронів і ракет, які будуть у її розпорядженні.

"Чому я говорю тільки про здатність поставити на коліна? Тому що за Уралом розташована величезна кількість нафтопереробних заводів, які теж можуть виробляти паливо" - зазначив Ступак.

Водночас НПЗ у європейській частині Росії забезпечують більшість населення країни паливом, тому їхні удари по них мають суттєвий ефект.

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 листопада в російському Новоросійську пролунали потужні вибухи. Унаслідок масованої атаки безпілотників було пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс"

Також, за даним Reuters, російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти. Водночас монополіст нафтопроводу "Транснефть" зупинив постачання сирої нафти.

Раніше вдарили по базі зберігання та обслуговування дронів "Оріон" у районі Кіровського в Криму. Операцію провели "Птахи Мадяра".

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

