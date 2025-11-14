Найбільший нафтовий порт РФ зупинив експорт нафти після дронової атаки

Монополіст нафтопроводу "Транснефть" також змушений призупинити постачання сирої нафти.

https://glavred.net/war/krupneyshiy-neftyanoy-port-rf-ostanovil-eksport-nefti-posle-dronovoy-ataki-10715456.html Посилання скопійоване

Російський нафтовий порт Новоросійськ зупинив експорт нафти після дронової атаки / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Astra

Коротко:

Російський чорноморський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських БпЛА

Монополіст нафтопроводу "Транснефть" призупинив постачання сирої нафти

У п’ятницю, 14 листопада, російський чорноморський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських дронів.

Також монополіст нафтопроводу "Транснефть" призупинив постачання сирої нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланнями на два джерела в галузі.

відео дня

У "Транснефті" відмовилися коментувати інформацію стосовно припинення постачання нафти до порту.

Раніше росіяни заявляли, що українські дрони пошкодили пришвартований корабель, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську.

Новоросійськ є одним із найбільших російських морських портів, через які здійснюються поставки нафти за кордон.

Чи зможе Україна знищити нафтову галузь РФ - думка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь - питання в кількості дронів і ракет, які будуть на озброєнні України.

"Чому я говорю тільки про здатність поставити на коліна? Тому що за Уралом розташована величезна кількість нафтопереробних заводів, які теж можуть виробляти паливо" - пояснює Ступак.

Втім, за його словами, НПЗ, розташовані на європейській частині Росії, забезпечують левову частку російського населення паливом.

Удари по Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 14 листопада в місті Новоросійськ (РФ) прогриміли вибухи. Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і кілька берегових споруд.

Крім того, у ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".

Раніше, 10 листопада в місті Туапсе Краснодарського краю РФ прогриміла серія вибухів. Спалахнула пожежа. У Росії заявили про атаку дронів. За попередньою інформацією, під атакою опинився порт.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред