Найбільший нафтовий порт РФ зупинив експорт нафти після дронової атаки

- Російський чорноморський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських БпЛА
- Монополіст нафтопроводу "Транснефть" призупинив постачання сирої нафти
У п’ятницю, 14 листопада, російський чорноморський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських дронів.
Також монополіст нафтопроводу "Транснефть" призупинив постачання сирої нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланнями на два джерела в галузі.
У "Транснефті" відмовилися коментувати інформацію стосовно припинення постачання нафти до порту.
Раніше росіяни заявляли, що українські дрони пошкодили пришвартований корабель, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську.
Новоросійськ є одним із найбільших російських морських портів, через які здійснюються поставки нафти за кордон.
Чи зможе Україна знищити нафтову галузь РФ - думка експерта
Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь - питання в кількості дронів і ракет, які будуть на озброєнні України.
"Чому я говорю тільки про здатність поставити на коліна? Тому що за Уралом розташована величезна кількість нафтопереробних заводів, які теж можуть виробляти паливо" - пояснює Ступак.
Втім, за його словами, НПЗ, розташовані на європейській частині Росії, забезпечують левову частку російського населення паливом.
Удари по Росії - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 14 листопада в місті Новоросійськ (РФ) прогриміли вибухи. Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і кілька берегових споруд.
Крім того, у ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".
Раніше, 10 листопада в місті Туапсе Краснодарського краю РФ прогриміла серія вибухів. Спалахнула пожежа. У Росії заявили про атаку дронів. За попередньою інформацією, під атакою опинився порт.
Про джерело: Reuters
Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
