Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Першим об'єктом атаки визначено Добропілля.

РФ готує наступ на три міста Донецької області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Восени РФ планує наступ на Донбасі

Окупанти хочуть захопити три міста

Наразі ворог стягує додаткові резерви

Російське військове командування поставило перед окупантами нове завдання, а саме - захопити одразу три міста Донецької області. Йдеться про Покровськ, Мирноград та Добропілля. Про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

За його словами, першим об'єктом атаки визначено Добропілля. У разі, якщо росіяни зможуть його окупувати, то надалі планують зосередити зусилля на Мирнограді та Покровську. Потім Росія планує оточити Костянтинівку, щоб відрізати українські логістичні маршрути.

Наразі росіяни формують так званий "коридор" від Никанорівки та Маяка в напрямку Добропілля і стягують туди додаткові резерви.

"У них є ризик, що наші сили переріжуть цю "кишку", тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту", - сказав Бєльський в ефірі телемарафону.

Речник ОСУВ "Дніпро" також розповів, що ворог зазнає значних втрат - тільки за минулу добу на Покровському напрямку було ліквідовано 153 окупантів.

ЗСУ не підуть із Донбасу - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна піде на територіальні поступки, то це призведе лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для атаки на нові українські міста.

"Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч із півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ситуація поблизу Покровська в Донецькій області залишається надзвичайно напруженою. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста, зокрема - через систему каналізації. Ворог уже не вперше застосовує такі методи для розвідки, проведення диверсій та ускладнення логістики українських військових. Політолог і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що головна оперативна мета росіян до кінця 2025 року - зайти в Покровськ.

Російські військові намагаються закріпитися на північних околицях Куп'янська. Вони використовують тактику просочування в місто і встановлюють прапори, щоб використовувати цю картинку в пропагандистських цілях. У вересні місто ще не раз буде в центрі уваги. Зараз ситуація в місті складна.

Як повідомляє британська розвідка, окупаційні війська Росії знижують активність у Сумській та Харківській областях. Натомість Сили оборони України в останній досягли успіху.

