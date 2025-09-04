Рус
Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild

Руслана Заклінська
4 вересня 2025, 23:50
Після різкої розмови з Трампом "Коаліція рішучих" терміново збирає делегацію до США.
Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild
Трамп по телефону посварився з європейськими лідерами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Європейські партнери України розчаровані політикою Дональда Трампа
  • Трамп невдоволений Європою через закупівлю російської нафти
  • Європейська сторона не очікує, що США запровадять нові санкції

Європейські партнери України дедалі більше розчаровані політикою Дональда Трампа, який публічно погрожує Росії санкціями, але уникає реальних кроків для їхнього запровадження. Водночас сам президент США невдоволений закупівлею російської нафти європейцями. Про це повідомляє видання Bild із посиланням на учасників перемовин.

За інформацією джерел, під час сьогоднішньої телефонної розмови лідерів країн "Коаліції охочих" із Трампом, американський президент різко звинуватив європейські держави у тому, що вони продовжують фінансувати російську воєнну машину, купуючи нафту та нафтопродукти. Лідери ЄС у відповідь заявили, що російську нафту напряму закуповують лише Угорщина та Словаччина.

Втім, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який також був присутній на розмові, заперечив ці аргументи. Він наголосив, що решта європейських країн імпортує нафтопродукти з Індії, де вони виробляються з російської нафти, і таким чином непрямо підтримують Москву.

Чи введе Трамп санкції проти РФ

Окремою темою перемовин стали санкції проти РФ. Європейські партнери висловили готовність протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона, щоб створити спільну робочу групу з опрацювання нових санкцій. Однак, за даними Bild, наразі незрозуміло, чи Трамп погодився на таку ініціативу.

Як зазначили у виданні, президент США неодноразово ставив ультиматуми Володимиру Путіну та погрожував запровадити жорсткі санкції, вимагаючи припинення війни проти України. Проте усі оголошені ним дедлайни минули без жодних конкретних рішень.

"Європейська сторона не очікує, що Трамп запровадить санкції проти Росії, навіть після телефонної розмови в четвер", - йдеться у матеріалі.

санкции
Санкції / Інфографіка: Главред

Що буде з Росією, якщо США посилять санкції

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що ведення нових санкцій США може призвести до серйозних структурних змін у економіці РФ. За його словами, цивільна економіка може "завалитися", тому що не буде інструментів, щоб утримати її на плаву.

Експерт наголосив, що практично всі ключові галузі РФ демонструють низьку активність, йде скорочення персоналу, переведення на неповний робочий день без належної оплати, що веде до економічного завмирання.

"Якщо ситуація піде саме таким шляхом - а санкції та зовнішні тиски цьому сприяють - то в Росії просто не залишиться перспектив. Спроби "загладити" ситуацію зниженням облікової ставки на 1-2% нічого не змінять. Це вже не той масштаб. Якщо так триватиме далі - ресурсів у Росії не буде навіть для елементарного відтворення, не кажучи вже про зростання", - додав Огризко.

Зустріч "Коаліції охочих" в Парижі - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня у Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки зустрічі, також відреагував на так зване "запрошення" російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви. За його словами, сама ідея переговорів справді важлива, однак наразі немає жодних ознак готовності Кремля припинити війну.

Крім цього, вже 26 країн підтвердили свою участь у місії, мета якої — гарантувати безпеку України. Президент Франції підкреслив, що мова йде не про розгортання сил на фронті, а про їхнє розміщення після встановлення режиму припинення вогню.

Після паризької зустрічі "Коаліції охочих" Зеленський з європейськими лідерами поговорив з президентом США. Вони обговорили шляхи досягнення миру, можливі нові санкції проти Росії та захист українського неба.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

