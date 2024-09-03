Одна з країн НАТО підтримала направлення пілотів-ветеранів в Україну для F-16

Деякі країни НАТО вважають, що пілоти-ветерани можуть допомогти Україні у роботі на літаках F-16.

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Нідерланди дали згоду на використання пілотів-ветеранів в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Instagram/Yevheniia Nesterenko

Нідерланди вважають, що доцільно було б залучити пілотів-ветеранів для роботи на українських F-16, вони могли б допомогти українській армії на полі бою. Про це повідомляє УНІАН.

Про це заявив прем'єр-мінстр країни Дік Схоф під час свого візиту до Запоріжжя. Також він нагадав недавні слова американського сенатора Ліндсі Грема, який підкреслив, що світові пілоти-ветерани можуть допомогти Україні у війні проти Росії, якщо сядуть за штурвали F-16.

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Він також додав, що багато ветеранів НАТО із числа пілотів вже готові приїхати в Україну. Грем рекомендував президенту України Володимиру Зеленському піднести це питання та запропонувати ветеранам взяти участь у захисті України та її територій.

Які країни планують передати F-16 Україні/ Інфографіка: Главред

"Я думаю, що це була б цікава ідея. Це дійсно пришвидшило б процеси виведення F-16 в операційний простір. І про це треба говорити з усіма членами коаліції", - додав прем'єр Нідерландів Схоф.

Інші країни-члени НАТО поки не пропонували таких варіантів і не висловлювались про надсилання своїх пілотів в Україну.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 в Україні - останні новини та події

Нагадаємо, 26 серпня винищувачі F-16 взяли участь у відбитті масованої комбінованої атаки по Україні та здобули свої перші повітряні перемоги.

Раніше прем'єрка Данії Метте Фредеріксен вибачилась за затримку у постачанні Україні літаків F-16 та сказала, що Данія планувала передати винищувачі ще на початку війни, але процес передачі затягнувся через переговори із союзниками.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що український винищувач F-16, отриманий від США як частина військової допомоги, зазнав аварії на території України під час масованої атаки Росії 26 серпня. Пілот загинув.

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