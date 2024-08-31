'Це проблема і трагедія': експерт про катастрофу F-16 ЗСУ із загибеллю пілота

Загалом було вироблено близько 4600 літаків F-16, нагадав Костянтин Криволап.

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Експерт прокоментував катастрофу F-16 ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап прокоментував катастрофу українського винищувача F-16, внаслідок чого загинув пілот Олексій Месь.

Як наголосив він у коментарі "Київ24", випадок жодним чином не відіб'ється на передачі партнерами Україні F-16.

Експерт нагадав, що загалом було вироблено близько 4600 літаків F-16, водночас випадків із катастрофами було близько 600, а продовжують літати близько 2300 таких літаків.

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"Про це заявив директор компанії Lockheed, коли святкували 50-річчя першого польоту F-16. Тобто залізо, це не проблема. Заліза - купа", - пояснив він.

Водночас співрозмовник сказав, що ці літаки зараз багато країн замінюють на літаки F-35.

"Тому літак - це не проблема. Проблема - через що я шкодую, висловлюю своє співчуття - загибель Олексія Меся. Це був один із найкращих наших пілотів. Ось це проблема, ось це трагедія", - додав Криволап.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Катастрофа F-16 ЗСУ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США , зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Джерело видання стверджує, що причиною авіакатастрофи стало не те, що F-16 збили, а найімовірніше помилився сам пілот винищувача. Цього дня американські літаки брали участь у відбитті однієї з найбільших атак агресора на Україну.

Пізніше стало відомо про те, що пілот ЗСУ Олексій Месь загинув, відбиваючи наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну в понеділок, 26 серпня.

Зі свого боку в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні. Уточнюється, що саме під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилаті ракети ворога.

Зазначається, що під час заходу на наступну ціль з одним із літаків було втрачено зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем". Одна з імовірних причин катастрофи винищувача F-16 ЗСУ, яка зараз розглядається слідством, - "дружній вогонь" українських сил ППО. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на власне джерело в Повітряних силах ЗСУ, яке говорило на умовах анонімності.

/ Инфографика: Главред

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