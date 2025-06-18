Оголосити війну і бомбити Київ щодня: ЗМІ дізналися, чого вимагають від Путіна в РФ

Російський диктатор перебуває під тиском з боку своїх поплічників.

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Від Путіна вимагають оголосити війну Україні / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, kremlin.ru

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Оточення Путіна впало в лють після проведення СБУ операції Павутина

Від глави РФ вимагали щодня бити ракетами по Києву

Кремль поки що дотримується більш обережного підходу

Конфлікт між Росією та Україною став найкровопролитнішим у Європі з часів Другої світової війни. Проте в країні-агресорі його називають "спеціальною військовою операцією". Після того як СБУ провела операцію "Павутина", лють у РФ сягнула такого рівня, що лунали нові заклики до глави Кремля Володимира Путіна офіційно "оголосити війну" Україні. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Коли Україна здійснила атаку по базах ядерних бомбардувальників у Росії, таємно перевозячи десятки безпілотників у кузовах вантажівок, це викликало шквал обурення серед найбільш радикальних кіл російської політичної еліти.

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"Шок і обурення", - так один високопоставлений російський чиновник охарактеризував настрої в Кремлі наступного дня після удару.

"Як і всякий патріот, я сприйняв це як особисту трагедію", - заявив виданню інший російський чиновник.

Представники вкрай націоналістичних кіл Росії вважають, що Кремль досі не вжив достатньо рішучих дій. На їхню думку, Путін повинен мобілізувати ще мільйон осіб і завдавати щоденних ракетних ударів по Києву.

Як повідомляє The Telegraph, журналісти поговорили з кількома особами, наближеними до Кремля, які погодилися дати коментарі на умовах анонімності.

"Вибухи, безпілотники, диверсії, а можливо, і теракти - це те, що на нас чекає, якщо режим Зеленського не буде повністю знищено", - заявив один із чинних чиновників уряду РФ.

Він описав себе як "яструба" і зізнався в симпатії до загиблого керівника ПІК "Вагнер" Євгена Пригожина, який 2023 року влаштував заколот проти Путіна.

"Якщо Україна припинить своє існування в її нинішньому вигляді, злочинне підпілля буде деморалізовано", - заявив він.

"Однак, незважаючи на масштаб удару України, внаслідок якого, за оцінками США, було пошкоджено щонайменше 20 російських ядерних бомбардувальників, Кремль поки що дотримується більш обережного підходу", зазначили журналісти.

Операція Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред ​

Операція Павутина - головне

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки Павутина, перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Операцію охрестили "російським Перл-Харбором". СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

Пізніше в СБУ заявили, що удар планувався по п'яти аеродромах. "Павутина" повинна була обплутати всю Росію. На чотирьох аеродромах, крім далекосхідного, вдалося реалізувати задумане.

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що операція СБУ підвищила ризик ескалації конфлікту. США намагаються цьому запобігти.

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