США шукають новий шлях до миру: Келлог планує візит до Лукашенка - Reuters

Планування подібних поїздок вимагає ретельних переговорів. Не виключено, що візит може бути скасований або змінений в останній момент.

https://glavred.net/world/ssha-ishchut-novyy-put-k-miru-kellog-planiruet-vizit-k-lukashenko-reuters-10674269.html Посилання скопійоване

Кіт Келлог може поїхати з візитом до Білорусі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Коротко:

Офіційно немає інформації про візит Келлога до Білорусі

Держдеп США і посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з її самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Якщо цей візит відбудеться, то Келлог стане найвищою посадовою особою США, яка відвідає авторитарну державу за останні роки.

Офіційно інформація про візит Келлога до Білорусі не оприлюднена.

відео дня

Як пише Reuters із посиланням на джерела, точний порядок денний зустрічі невідомий, хоча Келлог у приватних розмовах назвав цей візит кроком, що може допомогти запустити процес мирних переговорів про припинення війни Росії проти України.

Держдеп США і посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келлог і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.

Reuters зазначає, що планування подібних поїздок вимагає ретельних переговорів, і не виключено, що візит може бути скасований або змінений в останній момент.

​Стів Віткофф і Кіт Келлог - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, державний секретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США в цю країну за останні 20 років. Поїздка була частиною кампанії першої адміністрації Трампа, спрямованої на поліпшення відносин із Білоруссю в той час, коли відносини між Мінськом і Москвою перебували на найнижчій точці.

Як писав Главред, 12 червня спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, який бере участь у мирних переговорах, висловив оптимізм після аналізу позицій Києва та Москви з питання припинення війни.

Він розповів, що американська сторона вивчила документи обох сторін - український і так званий російський меморандум - і спробувала знайти спосіб об'єднати їх у єдину угоду.

Раніше Келлог заявив, що проєкт нових санкцій проти Росії вже підготовлено. Конгрес США і Білий дім готові до затвердження документа.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред