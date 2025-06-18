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Атака РФ по Києву: кількість жертв зросла, рятувальники дістали тіла з-під руїн

Анна Ярославська
18 червня 2025, 08:18
317
Загалом з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку в Солом'янському районі вилучено тіла 17 осіб.
Атака на Київ 17 червня 2025 року
Зросла кількість жертв атаки на Київ 17 червня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Кількість жертв ракетної атаки РФ зросла
  • На руїнах будинку в Києві вилучено тіла 17 осіб
  • Сьогодні в столиці день жалоби

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку в Солом'янському районі Києва нові тіла загиблих. Таким чином, кількість жертв цієї атаки РФ по столиці України 17 червня зросла.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, у Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.

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"Станом на 7:00 з-під завалів частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих", - ідеться у повідомленні.

Загалом за вказаною адресою вилучили тіла 16 осіб. Роботи на місці ще тривають.

"Загалом у столиці загинула 21 людина та 134 людини постраждали", - зазначили рятувальники.

О 08:09 у ДСНС повідомили, що з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого (чоловічої статі).

"Загалом за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб", - ідеться в повідомленні.

Атака на Київ
Роботи на місці ракетного удару тривають / Фото: ДержНС

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram, що роботи з розбору завалів і пошуку людей у Солом'янському районі тривали всю ніч.

"На жаль, найгірші прогнози поки що збуваються. Декого з киян, які вчора після атаки перестали виходити на зв'язок, витягли з-під завалів. Станом на восьму годину ранку внаслідок прямого влучання в будинок у Солом'янському районі загинули 17 осіб. Пошуки тривають", - написав він.

Ткаченко нагадав, що в Києві оголошено День жалоби.

Ракетний удар по Києву 17 червня 2025 року
Ракетний удар по Києву 17 червня 2025 року / Фото: ДержНС

Повітряна атака РФ 17 червня - що відомо

Як писав Главред, глава КГВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Мер Кличко повідомив, що Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

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