Обмін територіями між Україною та РФ в обмін на мир - з'явився тривожний прогноз

Юрій Берендій
11 серпня 2025, 11:27
244
Путін може погодитися на переговори за умови обговорення можливого обміну територіями, що є тактикою затягування часу, вказує політолог.
Обмін територіями між Україною та РФ в обмін на мир - з'явився тривожний прогноз
Обмін територіями між Україною та РФ - з'явився тривожний прогноз / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Олещук:

  • Путін намагається виграти час розмовами про "територіальні питання"
  • Незрозуміло про які саме території в рамках "обміну" йдеться
  • Припинення бойових дій можливе на певному етапі, але Путін може відмовитись від нього і виставити умови

За інформацією Bloomberg, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може погодитися на переговори після обговорення можливого обміну територіями. Втім, поки не зрозуміло, про які саме території йдеться, хто і на яких умовах планує такий обмін. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук.

Він зауважив, що наразі Путін утримує під контролем частину українських земель, і як саме їх можна "обміняти" — незрозуміло. Ймовірно, мова йде про так зване "територіальне питання" загалом.

Іншими словами, Путін намагається виграти час через так звані "територіальні переговори", подати ситуацію так, ніби існують певні спірні землі, тоді як сам він претендує на всі області, вже внесені до російської Конституції, підкріплюючи це власними аргументами.

"Нібито Путін може сказати: "Ну добре, давайте почнемо процес, давайте обговорювати території". А це можна робити вічно. І це найкращий спосіб затягувати час практично стільки, скільки йому буде потрібно", - вказує він.

Петро Олещук наголошує, що поки Путін затягуватиме процес, про припинення вогню мова взагалі не йтиме. Це й є головним моментом, адже усі закликають його зупинити бойові дії, і навіть Марко Рубіо зауважив, що на певному етапі врегулювання це має статися.

"Путін натомість може сказати: "Я готовий, але спочатку – обговорення територій"", - резюмував він.

Як може виглядати "обмін територіями"

Як раніше писав Главред, російський опозиційний політик і депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який єдиний проголосував проти анексії Криму, розповідав, що у другій половині минулого року розглядався сценарій "великого обміну". Він передбачав, що українські війська залишають Донбас — Луганську та Донецьку області, а російські сили виходять із Херсонської та Запорізької областей.

"Для Путіна цей сценарій був би більш бажаним, тому що він дозволив би йому оголосити про повну перемогу – мовляв, Росія хотіла захистити Донбас і захистила його. А те, що РФ не захопила інші території, то вона ніколи й не хотіла їх захоплювати. Це все виникло по ходу п'єси. Завданням Росії завжди був захист Донбасу. Ця історія була б для Путіна більш продаваною", - вказував він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, один із найближчих соратників Путіна, заступник керівника його адміністрації Дмитро Козак, за даними The New York Times, непублічно виступає проти продовження війни з Україною та нібито передав президенту РФ пропозицію про припинення бойових дій і початок мирних переговорів.

15 серпня на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна. Хоча Білий дім не підтвердив точне місце проведення, ЗМІ з’ясували, що в Анкоріджі Секретна служба США орендувала шестикімнатний будинок для цієї події.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Вашингтон вестиме переговори з Росією з позиції сили, і зрештою сторони зможуть досягти домовленості щодо припинення війни.

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

