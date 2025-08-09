Рус
Київ може піти на "обмін територіями": у WSJ дізналися про план України та ЄС

Олексій Тесля
9 серпня 2025, 20:20оновлено 9 серпня, 21:04
418
Ключовими пунктами плану є обов'язкове припинення вогню як попередня умова.
Київ може піти на 'обмін територіями': у WSJ дізналися про план України та ЄС
ЗМІ дізналися про ймовірну позицію сторін перед переговорами / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Важливо:

  • Ключовими пунктами плану є обов'язкове припинення вогню
  • Можливі поступки Києва мають супроводжуватися чіткими гарантіями

Україна спільно з низкою європейських держав представила Сполученим Штатам свій план, який може лягти в основу майбутніх перемовин із Росією про завершення війни.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на двох обізнаних європейських чиновників, документ було презентовано в суботу на зустрічі радників із питань національної безпеки. З боку США в обговоренні брали участь віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також представники Білого дому Стів Віткофф і Кіт Келлог.

відео дня

Ключовими пунктами плану є обов'язкове припинення вогню як попередня умова для будь-яких подальших кроків, а також принцип взаємності при обговоренні територіальних поступок: якщо Україна погоджується на відведення військ з певних ділянок, Росія у відповідь повинна звільнити інші окуповані території, підкреслює WSJ.

Кілька європейських чиновників, знайомих із деталями переговорів, зазначили, що Володимир Путін більше не наполягає на своїх колишніх радикальних вимогах, включно з демілітаризацією України, зміною її уряду, а також повним контролем над Херсонською та Запорізькою областями, столиці яких перебувають під контролем Києва.

Деякі з представників Європи зазначили, що в разі передання Росії контролю над усією Донецькою областю, Москва повинна, своєю чергою, залишити захоплені території на півдні - зокрема, в Запорізькій і Херсонській областях.

"Не можна починати мирний процес із територіальних поступок, поки тривають активні бойові дії", - наголосив один зі співрозмовників видання.

Крім того, проєкт передбачає, що будь-які можливі поступки Києва мають супроводжуватися чіткими і надійними гарантіями безпеки, включно з перспективою вступу України до НАТО.

Як зазначають джерела WSJ, головна мета ініціативи - виробити спільну позицію України та Європи, яку неможливо буде оминути за будь-якого сценарію майбутніх переговорів із Москвою.

Європейські представники також заявили американській стороні, що доля України не може вирішуватися без її участі. Ба більше, вони підтвердили намір продовжувати військову і фінансову підтримку Києва, незалежно від майбутньої позиції США, повідомляє видання.

Сценарій припинення війни: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що головне завдання Дональда Трампа — домогтися зупинення бойових дій.

"Для нього важливо лише змусити сторони припинити вогонь", - зазначив Жданов. — "Після цього він, швидше за все, прагнутиме отримати Нобелівську премію миру".

На думку експерта, Трампа меншою мірою хвилює, аніж закінчиться війна — для нього пріоритетом є сам факт припинення вогню, а не підсумковий результат конфлікту.

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Переговори про припинення вогню
