300 дронів і 30 ракет, 10 областей постраждали: Зеленський зробив заяву після атаки РФ

Коротко:
- Окупанти вночі запустили по Україні 300 дронів і понад 30 ракет
- Внаслідок атаки постраждали 10 областей
- Зараз тривають рятувальні роботи після ударів
Російські окупанти у ніч на суботу, 19 липня, запустили по Україні понад 300 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів. Внаслідок атаки постраждали 10 областей, зараз тривають рятувальні роботи після ударів.
На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він розповів, які області постраждали і які наслідки.
Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким", – зазначив президент.
Він також розповів, що окупанти били ракетами і дронами по Павлограду, пошкодили житловий будинок і важливу інфраструктуру.
Зеленський наголосив, що всюди, де це потрібно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця і допомагають людям після атаки.
"Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, – усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз", – наголосив президент України.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як повідомляв Главред, ввечері 18 липня у Києві було чутно вибухи, на столиці летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.
Також повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві – на місці прильотів сильна пожежа. В Одесі є прильоти – над містом піднімається стовп диму.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 19 липня, РФ вдарила по Одесі, там спалахнула 9-поверхівка. Одна людина загинула, ще щонайменше троє поранені.
Також вночі РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства. Ніч і ранок для Павлограда були пекельними, наголосили в ОВА. У місті понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка. Виникли займання.
Читайте також:
- "Наймасованіша атака": РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства
- Палата представників США затвердила продовження військової допомоги Україні
- ЗСУ розгромили штурм на місто: Сирський розкрив точку фронту, де знищено ворога
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред