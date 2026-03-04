Рус
Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

Юрій Берендій
4 березня 2026, 09:12
Кремль розглядає сценарії продовження війни щонайменше до вересня, плануючи внутрішню політику з урахуванням затяжного конфлікту, вказали в ISW.
Про що йдеться у матеріалі:

  • У Кремлі окреслили три сценарії війни перед майбутнім проведенням парламентських виборів
  • Війна РФ проти України буде тривати щонайменше до вересня
  • Командування РФ встановлює нереалістичні терміни щодо окупації українських територій

У Росії окреслили основні сценарії проведення виборів до Державної думи, запланованих на вересень цього року. Усі варіанти так чи інакше пов’язані з війною проти України й різняться лише тим, наскільки успішними для Москви виглядатимуть бойові дії. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Так, за даними неназваного джерела, в ISW роблять висновок, що Кремль розраховує на продовження війни щонайменше до парламентських виборів у вересні 2026 року

"3 березня інсайдерське джерело в Кремлі заявило, що Адміністрація Президента Росії провела семінар для віце-губернаторів, які займаються внутрішньою політикою, з метою визначення ключових сценаріїв, пов'язаних з майбутніми виборами до Думи у вересні 2026 року. Інсайдерське джерело стверджувало, що планування виборів буде зосереджено на прогресі Росії у повномасштабному вторгненні. Інсайдерське джерело стверджувало, що Адміністрація президента окреслила три сценарії, всі з яких базувалися на ідеї, що на момент виборів війна все ще триватиме", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вказують на те, що розроблені сценарії відрізняються рівнем досягнутого стратегічного результату або ж масштабом труднощів, які можуть вимагати посилення суспільної підтримки війни. Найбільш імовірним називають варіант, за якого нинішня динаміка збережеться, а військова й економічна системи не потребуватимуть кардинальних змін.

В ISW також нагадали, що раніше вже фіксували сигнали про наміри Кремля інтегрувати тему затяжної війни у свою політичну кампанію напередодні виборів. Зокрема йдеться про підтримку кандидатів із чіткою провоєнною позицією та інформаційні кампанії, які подають бойові дії як прояв національної єдності.

"Ці заяви свідчать про те, що Кремль планує продовжувати війну щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше. Однак Кремль може бути впевнений, що потенційне мирне врегулювання до вересня можна легко представити як перемогу для російського населення, і тому не витрачає час і енергію на розробку плану для такого сценарію", - вказали у звіті.

Аналітики зазначають, що російське військове керівництво продовжує формувати плани, які не відповідають реальним можливостям армії, встановлюючи надто амбітні та малореалістичні строки виконання завдань.

Президент України Володимир Зеленський 2 березня повідомив, що у планах російського командування на 2025–2027 роки передбачено повне захоплення Донецької та Луганської областей, подальший наступ у Запорізькій і Херсонській областях, а також просування в напрямку Одещини з наміром встановити контроль над регіоном.

В Інституті вивчення війни зауважили, що конкретні строки реалізації цих цілей протягом трирічного періоду залишаються невизначеними. Водночас самі наміри продовжувати наступальні дії на півдні свідчать про відсутність у Кремля зацікавленості в заморожуванні фронту в Запорізькій та Херсонській областях. Плани щодо Одеської області, на думку аналітиків, демонструють збереження ширших територіальних амбіцій Москви, які виходять за межі п’яти українських регіонів, незаконно оголошених анексованими. Разом із тим в ISW вважають малоймовірним, що російські війська зможуть дістатися Одеси, не кажучи вже про встановлення контролю над усією областю.

"Російське військове командування постійно встановлює нереалістичні терміни, яких російські війська не дотримуються, починаючи з російської спроби захопити місто Київ за кілька днів у лютому 2022 року. Російське військове командування неодноразово встановлювало терміни захоплення всієї Донецької області, але російські війська щоразу зазнавали невдачі", - додали вони.

Аналітики ISW вказують, що російська армія витратила великі обсяги ресурсів і особового складу, намагаючись виконати поставлені завдання, однак за останні чотири роки так і не змогла досягти суттєвих результатів.

Водночас російські так звані "воєнкори" неодноразово нарікали на завищені й нереалістичні територіальні плани командування, які призводять до значних втрат під час дороговартісних наступальних операцій.

Попри очевидні провали та аргументовану критику, керівництво російських військ не змінило своїх вимог і підходів.

"Президент Росії Володимир Путін навіть намагався представити ці цілі Сполученим Штатам не тільки як можливі, але й як неминучі, щоб вплинути на думку США про нібито необхідність капітуляції України", - резюмується у звіті.

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, Україні не слід очікувати перемир’я в найближчій перспективі. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його оцінкою, активні бойові дії можуть тривати щонайменше ще кілька місяців. Водночас у Кремлі, за словами експерта, допускають варіант припинення війни. Він звернув увагу, що Москва більше не наполягає на вимогах щодо Запорізької та Херсонської областей, а з територіальних претензій фактично залишає лише Донецьку область.

"Плюс залишаються вимоги не вступати в НАТО і скоротити чисельність української армії. На мій погляд, до літа у нас будуть тривати бойові дії, оскільки зараз ніяких передумов для завершення війни немає. Якби з боку Росії лунав хоч якийсь конструктив, можна було б говорити, що ми рухаємося до завершення. Але цього немає, Росія впирається і стоїть на своєму", - говорить він.

Ступак вважає, що до червня не варто очікувати ні оголошення перемир’я, ні підписання будь-яких угод.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може вдатися до спроб дестабілізувати систему централізованого водопостачання у великих містах, зокрема в Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові. Про це повідомив народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відчуває суттєві проблеми з особовим складом, через що її військові мають обмежений час для підготовки та тренувань.

Також глава держави зазначив, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента та його участь у переговорному процесі покликані зміцнити позиції України й усунути паралельні канали комунікації, які, за його словами, Росія намагається використовувати для маніпуляцій.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
