Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

У Білому домі прокоментували масований удар РФ по Україні в ніч на 3 лютого та розповіли, якою була реакція президента США Дональда Трампа на атаку.

Трамп не був здивований масованому удару РФ по Україні та порушенню перемир'я

У Білому домі вкотре наголосили, що війна нібито не почалась би, якби Трамп був президентом США

У Білому домі зробили заяву щодо масованого ракетно-дронового удару Росії по Україні, який стався в ніч на 3 лютого всупереч домовленостям Путіна і Трампа про енергетичне перемир'я. Про те, якою була реакція президента США Трампа розповіла в коментарі журналістам речниця Білого Дому Керолайн Левітт.

"Так, я говорила про це з президентом (Трампом, - ред.) сьогодні вранці, і, на жаль, його реакція була без здивування", - повідомила вона. відео дня

Левітт вкотре наголосила на тому, що Україна та Росія вже кілька років ведуть надзвичайно жорстоку війну, яка, за її словами, ніколи б не розпочалася, якби на той момент президентом був Дональд Трамп.

"Вона (війна. - ред.) почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента, Джо Байдена", - резюмувала речниця Білого дому.

Що може зупинити росіян - думка експерта

Як раніше писав Главред, попри заяви про енергетичне перемир’я, Росія паралельно готується до нових ударів по Україні. Таку думку висловив політолог Олександр Леонов в ефірі Київ24.

Він наголосив, що Україна вже має чітке розуміння, що словам Росії довіряти не варто, і саме таку позицію, на його переконання, повинні займати й Сполучені Штати, які декларують зацікавленість у завершенні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот, він є дуже ефективним. І Росія цього боїться, бо саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треці не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а казали: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - наголосив політолог.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що обіцянка російського лідера президенту США Дональду Трампу утримуватися від атак по Україні протягом тижня була зірвана масованим ударом у ніч на 3 лютого, який фактично знівелював ці домовленості.

Водночас у Верховній Раді пояснили, що тимчасове припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі не свідчить про зміну російської тактики — пауза пов’язана з потеплінням, яке робить такі атаки менш ефективними.

На тлі цього сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що тиск США на Володимира Путіна з метою змусити його сісти за стіл переговорів не дав результату, і закликав Дональда Трампа розпочати передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

