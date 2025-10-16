Виступ у Конгресі та переговори з Трампом: відомі деталі візиту Зеленського до США

Зеленський проведе низку закритих зустрічей, виступить у Конгресі та проведе переговори з президентом США.

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський проведе закриті зустрічі з американськими оборонними та енергетичними корпораціями, а також виступить у Конгресі. Крім того, заплановані переговори з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Як пише Суспільне з посиланням на джерела, програма візиту вибудувана таким чином, щоб максимально використати час перед ключовими переговорами з президентом США Дональдом Трампом.

Спочатку Зеленський проведе низку закритих зустрічей, які можуть визначити подальшу траєкторію оборонної та енергетичної співпраці між Києвом і США.

Заплановані окремі переговори з великими американськими оборонними компаніями, які можуть увійти до потенційної угоди Mega Deal - пакету контрактів на поставку систем ППО, високоточної артилерії та ракет ATACMS. Українська делегація, до якої входять представники Офісу президента, Міноборони та МЗС, має представити запит щодо розширення військово-технічного співробітництва.

Окрема частина візиту присвячена відновленню енергетичної інфраструктури України. Зеленський планує зустрічі з керівництвом енергетичних корпорацій, які можуть долучитися до проєктів із модернізації української енергомережі та захисту критичної інфраструктури від російських ударів напередодні зими.

Крім того, до зустрічі з Трампом заплановані переговори в Конгресі США, де українська сторона матиме змогу представити позицію щодо подальшої військової допомоги та заморожених оборонних контрактів. Очікується, що Зеленський зустрінеться з ключовими законодавцями, які впливають на формування політики США щодо України.

Зустріч Трампа і Зеленського

Переговори президентів України та США стануть кульмінацією візиту. Київ розглядає цю зустріч як шанс зафіксувати політичні гарантії підтримки і прискорити підписання оборонних угод, які, за словами української сторони, можуть скоротити терміни війни.

Очікується також короткий формат спілкування з журналістами - однак офіційний медіабрифінг двох президентів поки що не підтверджено.

Раніше сам Зеленський заявив, що цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом Трампом.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінять ситуацію", - пише видання.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити телефоном".

Чи дасть Трамп Tomahawk Україні: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов скептично оцінив шанси того, що США дійсно нададуть Україні ракети Tomahawk.

Експерт вважає, що Україна може отримати ці ракети після завершення військових дій.

"Думаю, що розмови про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає американські ракети Tomahawk, найімовірніше, є просто балаканиною. Можливо, коли-небудь у перспективі, вже після припинення вогню, ми їх і отримаємо. А зараз Трамп використовує ці погрози виключно для тиску на Путіна, щоб той погодився на переговори і припинення вогню", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

