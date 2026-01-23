Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

Представник Кремля розкрив важливий для РФ пункт переговорів.

Росія хоче, щоб війна закінчилася на її умовах / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот з відео

Що заявив Пєсков:

Україна має вивести свої війська з підконтрольної частини Донбасу

Публічно обговорювати переговорний процес Росія не буде

Тристоронні переговори в Абу-Дабі розпочалися. У них беруть участь делегації України, США та країни-агресорки Росії. Якщо українські та американські чиновники налаштовані наблизити мир, то росіяни ще перед початком діалогу дали зрозуміти, що Кремль не зацікавлений у закінченні війни.

Про це свідчить заява прессекретаря російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Як пишуть російські ЗМІ, перед переговорами він озвучив умову для закінчення війни.

Що Росія вимагає від України

Пєсков сказав, що Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу, адже це "важлива умова російської сторони".

Представник Путіна додав, що Росія не хоче публічно вдаватися в деталі щодо переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні, оскільки "вважає це недоцільним".

Що Україна може отримати в обмін на Донбас

Видання Corriere della Sera пише, що Україні під час сьогоднішніх переговорів й справді можуть запропонувати вихід військ з Донбасу, але в обмін на фінансову допомогу від Заходу у розмірі 800 мільярдів доларів.

Таку угоду може містити один із чотирьох документів, які буде представлено на переговорах. Виділені кошти Україна зможе використатися для відновлення та відродження.

Ще один документ, за даними видання, передбачає надання гарантій безпеки Україні та підтримку європейських військ, які мають зайти на нашу територію.

Крім цього є важливий документ про "послідовність", яким передбачено, що спочатку Україна поступається Донбасом.

Які небезпечні нюанси є у плані США щодо України - думка експерта

Главред писав, що на думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, навіть якщо вдасться ухвалити рішення щодо того, що у США називають "важким питанням територіальних поступок", тобто виходу України з Донбасу, залишиться чимало інших складних тем.

Зокрема, мова йде про потенційний обмін територіями, наприклад, щодо Енергодара та Запорізької АЕС. Він також зазначив, що не менш проблемним є питання створення демілітаризованої зони - її розміри, механізми контролю та склад спостерігачів.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже стартували. Ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними перемовинами від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що переговори в Абу-Дабі зосередяться на ключовому питанні - контролі над територіями на сході України. Від того, наскільки сторони зможуть знайти компроміс, залежатиме подальший хід мирного процесу.

Напередодні російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не буде досягнуто врегулювання.

