Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

Анна Косик
23 січня 2026, 13:40оновлено 23 січня, 14:10
246
Представник Кремля розкрив важливий для РФ пункт переговорів.
Песков, ВСУ
Росія хоче, щоб війна закінчилася на її умовах / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот з відео

Що заявив Пєсков:

  • Україна має вивести свої війська з підконтрольної частини Донбасу
  • Публічно обговорювати переговорний процес Росія не буде

Тристоронні переговори в Абу-Дабі розпочалися. У них беруть участь делегації України, США та країни-агресорки Росії. Якщо українські та американські чиновники налаштовані наблизити мир, то росіяни ще перед початком діалогу дали зрозуміти, що Кремль не зацікавлений у закінченні війни.

Про це свідчить заява прессекретаря російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Як пишуть російські ЗМІ, перед переговорами він озвучив умову для закінчення війни.

відео дня

Що Росія вимагає від України

Пєсков сказав, що Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу, адже це "важлива умова російської сторони".

Представник Путіна додав, що Росія не хоче публічно вдаватися в деталі щодо переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні, оскільки "вважає це недоцільним".

Що Україна може отримати в обмін на Донбас

Видання Corriere della Sera пише, що Україні під час сьогоднішніх переговорів й справді можуть запропонувати вихід військ з Донбасу, але в обмін на фінансову допомогу від Заходу у розмірі 800 мільярдів доларів.

Таку угоду може містити один із чотирьох документів, які буде представлено на переговорах. Виділені кошти Україна зможе використатися для відновлення та відродження.

Ще один документ, за даними видання, передбачає надання гарантій безпеки Україні та підтримку європейських військ, які мають зайти на нашу територію.

Крім цього є важливий документ про "послідовність", яким передбачено, що спочатку Україна поступається Донбасом.

Які небезпечні нюанси є у плані США щодо України - думка експерта

Главред писав, що на думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, навіть якщо вдасться ухвалити рішення щодо того, що у США називають "важким питанням територіальних поступок", тобто виходу України з Донбасу, залишиться чимало інших складних тем.

Зокрема, мова йде про потенційний обмін територіями, наприклад, щодо Енергодара та Запорізької АЕС. Він також зазначив, що не менш проблемним є питання створення демілітаризованої зони - її розміри, механізми контролю та склад спостерігачів.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже стартували. Ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними перемовинами від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що переговори в Абу-Дабі зосередяться на ключовому питанні - контролі над територіями на сході України. Від того, наскільки сторони зможуть знайти компроміс, залежатиме подальший хід мирного процесу.

Напередодні російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не буде досягнуто врегулювання.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Абу-Даби Дмитро Пєсков переговори щодо Донбасу мирні переговори Переговори в Абу-Дабі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

13:40Війна
Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися: що відомо

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися: що відомо

13:24Політика
Мирні переговори в Абу-Дабі: в Axios назвали основну тему зустрічі України, РФ і США

Мирні переговори в Абу-Дабі: в Axios назвали основну тему зустрічі України, РФ і США

11:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

Останні новини

14:35

"Гоу хом, леді": Леся Нікітюк емоційно висловилася про блекаути

14:29

П’ять шарів — не вихід: як насправді потрібно одягатися взимку

13:58

Служив кулеметником: зірка фільму "Ти — космос" отримав особливе званняВідео

13:40

Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

13:37

Новий турецький серіал "Нічна казка" покаже телеканал Бігуді: коли дивитися

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – МаксаковаПутін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова
13:37

Чому 24 січня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

13:33

За роки війни Порошенко за рівнем недовіри наздогнав Бойка та Арестовича - експерт назвав причини

13:24

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися: що відомо

13:09

Еліти РФ мають прийняти рішення: Максакова оцінила шанси на усунення Путіна

Реклама
13:08

Бризки соку більше не проблема: блогерка показала, як швидко почистити гранатВідео

13:01

Як врятувати квітку, яка повністю пересохла: типові помилки та рішення

12:34

На Рівненщину насувається значне потепління: коли температура підніметься до +4

12:28

Ожеледь і дрібний сніг: яка погода буде сьогодні в Харкові

12:15

"Обличчя, на яке не могла дивитися": Кухар розкрила наслідки невдалої процедури

11:54

Мирні переговори в Абу-Дабі: в Axios назвали основну тему зустрічі України, РФ і США

11:54

Можуть притягувати бідність: 5 предметів, які обов'язково варто викинути з дому

11:53

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

11:51

Як позбутися жирних плям на одязі: дідівський метод, який працює

11:38

Як на "Титаніку": Могилевська показала чоловіка в ніжних обіймах

11:14

Євробачення-2026: названо імена ведучих Національного відбору

Реклама
11:10

Зробити запаси їжі та води або виїхати: Кличко звернувся до киян із заявою

10:37

В Україні "взялися" за любительку окупантів Успенську - деталі

10:37

Світла буде ще менше: яка ситуація з електрикою в Одеській області 23 січня

10:36

"Чекаю від Трампа дату і місце": Зеленський готовий підписати важливий договір

10:33

Китайський гороскоп на завтра, 24 січня: Зміям - удача, Собакам - щасливий випадок

10:32

Чи гріх відмовлятися від пропозиції стати хрещеними: відповідь священникаВідео

10:32

"Це не звичайна проблема": відома ведуча розповіла, як їй вдалося скинути 39 кг

10:11

В Путіна є хитрий план: як РФ може скористатися "Радою миру" Трампа

09:56

Трамп схвалив: Путін пропонує внести $1 млрд до Ради миру за рахунок заморожених активів

09:41

Європа після конфлікту з Трампом знову зосереджується на Україні – Bloomberg

09:06

Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення

08:52

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

08:29

Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

08:15

Російські мрії про апокаліпсис могли б бути набагато витонченішимиПогляд

08:14

Від вибухів "тремтіли стіни": у Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ

07:14

"Російський сценарій": Кремль розкрив деталі нових переговорів щодо України

06:10

Війна за Гренландію скасовується: як повернути Трампа обличчям до УкраїниПогляд

06:02

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

05:45

"Йому 60, це відчувається": дружина Павлика відверто заговорила про шлюб з артистом

05:17

Тирамісу по-новому: дуже простий рецепт тістечок з чотирьох інгредієнтів

Реклама
04:41

Солодкий феномен 80-х: чому "барбариски" змітали з полиць і як їх використовували

04:30

Успіх вже на горизонті: три знаки зодіаку стануть головними щасливчиками тижня

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

03:39

Чи можна котам давати молоко – ветеринар здивувала вердиктомВідео

02:53

Як не мерзнути навіть у найсильніші морози: перевірені поради від канадців

01:51

"Він приїхав і сказав лише одне": Трамп розкрив деталі зустрічі з Зеленським

00:53

Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду

22 січня, четвер
23:57

Як довго треба їхати, щоб акумулятор зарядився в мороз: експерти відповіли

22:58

Ветеринари пояснили, чому коти так люблять сідати на речі господаря

22:50

Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січняФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти