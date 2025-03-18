'Ми не салат, щоб бути в меню': Зеленський - про переговори Трампа з Путіним

США з РФ можуть обговорювати будь-які питання, але Україна не повинна бути в меню для Путіна, заявив президент.

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Зеленський хоче знати деталі розмови Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Ключові тези Зеленського:

Україна має отримати більше інформації про зміст розмови між Трампом і Путіним

Путін намагається розширити перелік тем у переговорах з США, щоб відсторонити Україну

Україна не може бути "в списку меню для Путіна" і про неї не можна домовлятися без її участі

Президент України Володимир Зеленський хоче отримати більше деталей про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Україна повинна розуміти, що саме обговорювалося та які подальші кроки можуть бути запропоновані.

"У нього була розмова, вони про щось поговорили, ми з вами почули деякі деталі. Я хотів би почути більше деталей, тим більше, що американська сторона пропонує нам всім зустрітись - не нам всім, а групам - зустрітись на Близькому Сході. Я так розумію, Саудівська Аравія мається на увазі", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами повідомляє Суспільне.

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Президент підкреслив, що Київ підтримує будь-які ініціативи, які сприятимуть досягненню справедливого миру. Водночас він наголосив, що для того, щоб схвалювати чи відкидати певні пропозиції, Україна повинна чітко розуміти їхній зміст.

"Якщо президент Трамп матиме час для розмови, ми завжди готові вислухати і обговорити подальші дії. У нього є телефон, він може набрати в будь-який час. Ми готові, проговоримо з ним про наступні кроки. З задоволенням", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що деталі переговорів між США та Росією важливо знати не лише для Києва, а й для партнерів України. Зеленський нагадав, що війна триває між двома сторонами – Україною та Росією – і будь-які спроби домовлятися без участі Києва будуть безрезультатними.

За його словами, спроби російського лідера обговорювати з американською стороною більш широкий спектр питань, зокрема ситуацію на Близькому Сході та взаємодію з Іраном спрямовані на те, щоб максимально відсторонити Україну від переговорного процесу.

"Ширше коло питань, це для того, щоб виключити Україну максимально із цього процесу тому що дійсно у сторін є широке поле своїх тем. І це зрозуміло, Америка самостійна держава, при всій повазі до Америки, до президента - вони можуть обговорювати що завгодно… Мені здається, що це їх двосторонні відносини. Хоча безумовно вони мають вплив і на нашу ситуацію", - заявив він.

Зеленський стверджує, що говорив США, що Україна не може бути "в списку меню для Путіна".

"Ми не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апетит. Ми самостійна держава. І тому без нас, про нас - я вважаю, що це домовлятись неправильно, тому що результату бажаного для всіх не буде", - наголосив президент.

Розмова Трампа з Путіним - головне

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини тривали близько двох годин, а головною темою обговорення стала можливість завершення війни Росії проти України та запуск мирного процесу.

За словами Трампа, під час розмови вдалося досягти домовленості про негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Американський лідер назвав переговори "дуже хорошими та продуктивними".

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що ключовою умовою завершення війни є припинення військової допомоги Україні. Москва також підтримує ініціативу часткового перемир'я і всунула низку вимог.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Трампа та Путіна, зазначивши, що Київ підтримує ідею припинення атак на енергетику, але в разі порушення Росією домовленостей українські сили завдадуть удару у відповідь.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. Трамп вважає, що США домовилися перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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