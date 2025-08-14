Було чути до семи вибухів: дрони атакували Волгоград, на НПЗ - пожежі

Ймовірно, був "приліт" по заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Дрони атакували Волгоград / Колаж: Главред, фото: російські пабліки

Коротко:

У Волгограді прогриміли вибухи

Під удар дронів потрапив НПЗ

У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогриміли вибухи. Спалахнули пожежі.

Про атаку на Волгоград повідомляють російські Telegram-канали. За даними місцевих жителів, було чутно близько 5-7 вибухів.

У Волгограді - пожежа / Фото: російські пабліки

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт загоряння, традиційно заявивши про нібито падіння уламків.

"Загоряння і витік нафтопродуктів сталися на НПЗ у Волгоградській області через падіння уламків БПЛА після атаки. Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі", - повідомив чиновник.

У Волгограді видно стовп диму / Фото: російські пабліки

Через атаку Росавіація тимчасово закрила місцевий аеропорт.

Тим часом супутники NASA зафіксували масштабну пожежу.

Пожежа у Волгограді - вид із супутника / t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - У Волгограді дрони атакували НПЗ:

Довідка. Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

НПЗ у Росії / Інофграфіка: Главред ​

Як удари по НПЗ впливають на економіку РФ - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що дронові атаки України також завдають значної шкоди російській економіці. Наприклад, через удари по НПЗ у Росії не можуть нормально працювати аграрії, їм не вистачає палива.

"Крім того, Україна почала потужно бити по хімічних підприємствах, зокрема, по виробництву азотної кислоти, аміаку тощо. А це добрива і вибухівка, тобто це товари подвійного призначення. Цей процес уже почався. Адже інтенсивність ударів України по Росії збільшилася в 10 разів, порівняно з минулим роком", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

За його словами, у РФ зупиняються аеропорти, що створює проблеми не лише для пасажирів, а й із доставкою, наприклад, важливих деталей, щоб полагодити якесь обладнання. У Росії постійно відключається інтернет, а це означає, що бізнес втрачає гроші.

"Проблема в тому, що Путіну все одно, і він не припинить воювати, поки залишається при владі. А посилити кризові явища в Росії може винятково Україна, тими ж ударами по залізниці (...) Що активнішим буде потік ураження цілей у Росії, то краще буде для нас. Адже тоді розмова з росіянами буде йти не про лінію розмежування, а про те, як швидко російські війська будуть драпати з території України", - упевнений Загородній.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 серпня в російському Ставрополі прогриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун". На місці падіння безпілотників спалахнули пожежі.

Було чутно щонайменше п'ять вибухів. Також городяни бачили спалахи в небі над містом.

Уранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", імовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ). Це підприємство випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.

10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Унаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Інші новини:

