Москва зробила вибір: Зеленський назвав головний сценарій Росії у війні

https://glavred.net/war/moskva-sdelala-vybor-zelenskiy-nazval-glavnyy-scenariy-rossii-v-voyne-10695017.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав головний сценарій Росії у війні / Колаж Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини, скріншот з відео

Росія й надалі відкидає будь-які можливості завершення війни проти України, і це наразі є основною стратегією Кремля. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Коментуючи масовану нічну атаку РФ 3 вересня із застосуванням різних видів озброєння, Зеленський наголосив, що постійні обстріли свідчать про небажання Москви припиняти війну.

"Такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. І це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії", – заявив Володимир Зеленський. відео дня

Він підкреслив, що необхідно посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій і тарифів, адже її економіка вже у тяжкому стані. Зокрема, відчутним є дефіцит пального, що наочно демонструє кризу.

За словами президента, дедалі більше секторів російської економіки занепадають, зростають кадрові проблеми, а Путін змушений постійно принижуватись перед Китаєм, намагаючись продати йому якомога більше сировини.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред