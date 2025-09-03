Москва зробила вибір: Зеленський назвав головний сценарій Росії у війні

Росія й надалі відкидає будь-які можливості завершення війни проти України, і це наразі є основною стратегією Кремля. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Коментуючи масовану нічну атаку РФ 3 вересня із застосуванням різних видів озброєння, Зеленський наголосив, що постійні обстріли свідчать про небажання Москви припиняти війну.
"Такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. І це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії", – заявив Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що необхідно посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій і тарифів, адже її економіка вже у тяжкому стані. Зокрема, відчутним є дефіцит пального, що наочно демонструє кризу.
За словами президента, дедалі більше секторів російської економіки занепадають, зростають кадрові проблеми, а Путін змушений постійно принижуватись перед Китаєм, намагаючись продати йому якомога більше сировини.
