'Хто дасть гарантії': Зеленський емоційно розповів про ідею виходу ЗСУ з Донбасу

Зеленський наголосив, що Донбас – дуже потужна частина української лінії оборони.

Головне із заяви президента:

Україна не погодиться на відхід ЗСУ з Донбасу

Путіну не можна вірити, він вже неодноразово брехав

Україна не може здавати території в будь-якому випадку

Ніхто не може дати гарантій того, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Навіть якщо хтось і підтримає божевільну ідею виходу ЗСУ з Донбасу, хто дасть гарантії, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати таких гарантій", - наголосив він.

Зеленський зауважив, що Путін вже неодноразово брехав.

"Він дуже багато разів брехав, тому ми не можемо йому довіряти, ми не можемо здавати території в будь-якому випадку", - підкреслив президент.

За його словами, Донбас – це дуже потужна частина української лінії оборони.

"Він (Путін, - ред.) вже там втратив багато військових. Понад 100 тисяч військових. Особливо на основних напрямках. Він не спромігся окупувати навіть 30% однієї області, тобто Донбасу", - додав Зеленський.

Він розповів, що якщо Путін піде далі, то йому потрібні будуть роки.

"Я не знаю скільки років, але це роки. Ви ж маєте розуміти, що питання тут не тільки в роках, не тільки в часі, тут питання в тому, що він повинен покласти мільйони солдатів. Тому ми не будемо давати йому подібні подарунки", - підсумував президент.

Чи готовий Путін завершувати війну

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко говорив, що не очікує найближчим часом будь-якого завершення війни, бо до цього не готовий Путін.

"Нам важливо розуміти, що Путін хоче Україну і хоче продовжувати війну проти нас, але одночасно він хоче домовлятися з Трампом. Саме прагнення Путіна домовлятися з Трампом дає шанси – поки що не абсолютні і не найбільші – на припинення війни", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, Росія заявила про готовність продовжувати перемовини щодо припинення війни проти України. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, представники переговорних делегацій залишаються на зв’язку.

Водночас, Путін заявив, що війна в Україні начебто не пов'язана з агресією РФ, а є наслідком держперевороту, якому сприяв Захід. Єдина мета РФ в Україні "захист власних інтересів".

Крім того, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Європа, мовляв, намагається заважати мирному процесу. Мовляв, європейці давно прагнуть "стримувати РФ", але Москва "вміє" цьому протистояти.

