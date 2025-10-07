Російські дрони знову атакують Україну – тривога шириться, лунають вибухи

https://glavred.net/war/massovaya-ataka-na-dnepropetrovshchinu-desyatki-shahedov-letyat-so-vseh-storon-10704674.html Посилання скопійоване

Окупанти знову атакують Україну ударними безпілотниками. Одна з груп рухалася в напрямку Кривого Рогу. Про загрозу для міста повідомили у Повітряних силах.

"Кривий Ріг – декілька груп БпЛА у напрямку міста!" — йдеться у повідомленні.

відео дня

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію:"До 30 шахедів у напрямку міста. Підліт – 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьких".

Атака дронів / фото: Telegram "Розвідка України"

За даними кореспондентів "Суспільного", у Кривому Розі було чутно звук вибуху.

Також у Черкасах та на околицях міста було зафіксовано вибухи, повідомляють журналісти "Суспільного".

Новина доповнюється . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред