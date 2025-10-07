Російські дрони знову атакують Україну – тривога шириться, лунають вибухи

Окупанти знову атакують Україну ударними безпілотниками. Одна з груп рухалася в напрямку Кривого Рогу. Про загрозу для міста повідомили у Повітряних силах.
"Кривий Ріг – декілька груп БпЛА у напрямку міста!" — йдеться у повідомленні.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію:"До 30 шахедів у напрямку міста. Підліт – 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьких".
За даними кореспондентів "Суспільного", у Кривому Розі було чутно звук вибуху.
Також у Черкасах та на околицях міста було зафіксовано вибухи, повідомляють журналісти "Суспільного".
Новина доповнюється . . . . .
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред