Масовий наліт БПЛА на Суми та Конотоп: є руйнування та поранені

Ворог направив безпілотники на цивільну інфраструктуру Сум та Конотопа. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.

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Атака на Суми - наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/hryhorov_oleg

Ключові тези:

Атака БПЛА була спрямована на житловий сектор та міську інфраструктуру

Загроза повторних ударів стримувала роботу рятувальників

У Конотопі зафіксовано три прицільні удари по житлових будинках

У Сумах двоє людей постраждали

У ніч на 21 серпня армія РФ масовано атакувала Суми ударними безпілотниками - влучання зафіксовано одразу в чотирьох локаціях міста. Щонайменше двоє людей отримали поранення. У Конотопі пошкоджено житлові будинки.

Перше повідомлення про наслідки російської атаки з’явилося о 1:42, коли ворожі дрони ще наближалися до міста.

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Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що в результаті одного з ударів у Ковпаківському районі зафіксовано пожежу в двоповерховому житловому будинку.

"Усі наслідки уточнюються. Атака триває. Перебувайте в безпечних місцях", - написав тоді Кривошеєнко.

Згодом чиновник уточнив, що ціллю нальоту стали об’єкти міської цивільної інфраструктури та житлова забудова Ковпаківського району. За попередніми даними, двоє людей отримали травми саме внаслідок влучання БПЛА у двоповерхівку.

Наслідки атаки дронів на Суми / t.me/hryhorov_oleg

Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів

Вогонь охопив кілька точок одночасно, однак оперативно ліквідувати всі вогнища не вдавалося через ризик нових ударів - рятувальникам доводилося враховувати можливість повторної атаки на ті самі локації.

Наслідки атаки дронів на Суми / Фото: t.me/hryhorov_oleg

Про масштаби руйнувань у житловому будинку, який опинився в епіцентрі одного з ударів, пізніше розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Вночі росіяни масово атакували Суми. Наразі зафіксовано влучання у чотирьох локаціях. В епіцентрі одного з ударів - двоповерховий житловий будинок. Є масштабні пошкодження", - написав він.

За його словами, щонайменше двоє людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу. Триває обстеження територій та ліквідація наслідків ворожої атаки.

Варто зазначити, що про загрозу атаки дронів було відомо заздалегідь: ще ввечері 20 серпня Повітряні сили фіксували рух груп безпілотників, зокрема реактивних, у напрямку Сумської області.

Конотоп: три прицільні удари по житловому сектору

Атаці на Суми передувала атака на інше місто області - Конотоп. Там росіяни ввечері застосували швидкісні безпілотники реактивного типу, які завдали три точкові удари по кварталах із приватною та багатоквартирною забудовою. Кілька будинків зазнали пошкоджень.

"Дивом обійшлося без загиблих і поранених. У однієї жінки - гостра реакція на стрес", - повідомив Григоров.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Суми - новини

Як писав Главред, пізно ввечері в неділю, 16 серпня, російська окупаційна армія масовано атакувала Суми дронами. В результаті обстрілу виникли масштабні пожежі та постраждала людина.

У ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала п'яти бомбових ударів по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Вранці 7 серпня Росія атакувала безпілотником Білопільську громаду Сумської області. Ворог завдав удару дроном по цивільних особах на ринку. Постраждали десять осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де проживала родина Дворниченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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