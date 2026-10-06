Частина киян після обстрілів РФ можуть залишитися без світла та води - експерт

Кожне аварійне знеструмлення внаслідок терору РФ підвищує ризики для киян.

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Більшість насосних станцій Києва поки не готові до знеструмлень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Харченко:

Резервне живлення насосів Києва готове не повністю

До грудня автономними джерелами забезпечать майже всі станції

Поки що частина районів ризикує залишитися без води

Майже всі насосні станції Києва мають отримати резервне живлення лише до грудня, тож під час тривалих знеструмлень частина районів столиці досі ризикує залишитися без води.

Наразі модернізацію виконано лише частково. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

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Під час нещодавніх аварійних знеструмлень у деяких районах столиці зникало й водопостачання. Причина криється в особливостях рельєфу та технічній залежності мережі від енергосистеми.

""Київводоканал" зараз продовжує працювати над резервним живленням насосів. Київ – місто на пагорбах, тут багато різних рівнів. Відповідно, вода подається за допомогою насосів, а ці насоси потребують електроживлення", - зазначає Харченко.

Масштаб оновлення інфраструктури та його нинішній стан експерт оцінює стримано. Проєкт стартував не вчора, однак до фінішу ще далеко.

"Частину робіт уже виконано, частину ще не встигли завершити. Вона повинна забезпечувати роботу насосів навіть під час обмежень електропостачання та вимкнення", - наголошує він.

Згідно з графіком, до грудня автономними джерелами енергії мають бути забезпечені практично всі насосні станції столиці, повідомив Харченко.

Але поки модернізацію не завершено, мешканці окремих частин міста залишаються вразливими до кожного аварійного знеструмлення.

"Немає електрики – відключаються насоси, і певний район залишається без води. Над цією проблемою продовжують працювати", - попереджає Харченко.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія може спричиняти масштабні відключення електроенергії в Україні. Проте Київ має достатньо напрацювань, щоб пережити навіть серйозні проблеми з енергопостачанням.

Раніше повідомлялося, що наступні удари РФ по енергосистемі столиці можуть спричинити запровадження жорстких графіків відключення світла для киян до 16 годин на добу.

Напередодні стало відомо, що міністерство оборони країни-агресора Росії заявило про підготовку до посилення ударів по Києву на інших регіонах України.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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