"Циркони" та Х-101 летіли хвилями: куди РФ спрямувала основні удари вночі 20 серпня

Російська атака тривала кілька годин. Ворог застосував близько 66 ракет різних типів і майже 70 реактивних безпілотників.

https://glavred.net/war/cirkony-i-h-101-shli-volnami-kuda-rf-napravila-osnovnye-udary-nochyu-20-avgusta-10789823.html Посилання скопійоване

Вночі на Україну обрушилися десятки ракет і дронів: під ударом опинилися Київ, Бровари та Бориспіль / Колаж: Главред, фото: t.me/war_monitor

Ви дізнаєтеся:

Якими видами зброї РФ атакувала Україну

Скільки ракет і дронів зафіксували за ніч

Які регіони постраждали від ворожої атаки

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область та інші регіони різними видами озброєння. Ракетна атака була в основному спрямована на Київ, Бровари, Бориспіль.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, близько опівночі ворог розпочав атаку балістичними ракетами та "Цирконами" по Києву з Брянської, Курської областей та Воронежа.

відео дня

Ближче до першої години ночі окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з Новоросійська, які полетіли в бік Києва.

Ближче до четвертої години ранку в повітряний простір України увійшли крилаті ракети Х-101, запущені з борту літаків Ту-95/Ту-160 у кілька хвиль.

"Активно маневруючи, групи ракет були спрямовані на Бориспіль", - зазначили на каналі.

Карта руху ракет і дронів під час атаки / t.me/war_monitor

Монітори опублікували власний підрахунок повітряних цілей, якими армія РФ завдала удару по Україні:

10 балістичних ракет 9М723/КН-23;

8 крилатих ракет 3М22 "Циркон";

8 крилатих ракет 3М14 "Калібр";

приблизно 40 крилатих ракет Х-101;

близько 70 реактивних БПЛА типу "Герань-2"/"Герань-3".

Такий набір озброєння - це поєднання високошвидкісних балістичних та аеробалістичних цілей з дешевими дронами, які мають перевантажити протиповітряну оборону в момент підльоту крилатих ракет.

Ракетна атака була в основному спрямована на Київ, Бровари, Бориспіль.

Під атакою БПЛА також опинилися Ізмаїльський район Одеської області, а також Черкаська, Полтавська та Харківська області.

Атака на Одеську область

13 тисяч абонентів залишилися без світла після масованої атаки РФ на Одеську область. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, минулої ночі росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру на півдні області. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням, енергетики вже працюють над відновленням.

Також у результаті удару загорілися два причепи вантажівок з продуктами.

"На щастя, постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - додав Кіпер.

Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/odeskaODA

Що відомо про наслідки нічного удару РФ по Києву

Як писав Главред, за останніми даними, у столиці 12 загиблих. Ще 33 мешканці столиці постраждали.

Ліквідація наслідків атаки в Соломенському, Святошинському та Дарницькому районах столиці триває.

21 серпня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв масованого нападу ворога на столицю.

Атака на Київщину - наслідки

Вранці 20 серпня голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог обстрілював мирні населені пункти області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.

"На жаль, кількість постраждалих зросла. Станом на 7:00 є 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

У Бориспільському районі травмовано шістьох мешканців. Четверо госпіталізовано до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

У результаті атаки в Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.

На місцях працюють усі оперативні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та працюють над їх ліквідацією.

"Людям, чиє житло постраждало, буде надано необхідну допомогу", - додав Ткаченко.

Раніше Главред повідомляв, що в Київській області внаслідок ракетного удару РФ у ніч на 20 серпня загинув чоловік, ще двоє - поранені. У Броварському районі пошкоджено промисловий об’єкт. У Броварах виникли проблеми з електропостачанням.

Чи наважиться Кремль завдати удару по мостах через Дніпро - прогноз розвідки

У Головному управлінні розвідки не виключають, що ворог може завдати ударів і по мостах через Дніпро.

"Це теж критична інфраструктура, тому ми розуміємо, наскільки важливим є завдання військової розвідки України щодо отримання попереджувальної інформації про плани агресора на цьому напрямку", - сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибицький.

За його словами, останнім часом російські війська завдають ударів по мостах у прифронтових Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Він додав, що окупанти систематично атакують критично важливі мости в Затоці та Маяках, які є важливими елементами української транспортної системи.

"Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас, тоді ворог починає по ньому працювати", - пояснив заступник начальника ГУР.

Інші новини:

Про ресурс: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред