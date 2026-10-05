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Популярна російська фігуристка опинилася у важкому стані в лікарні

Олена Кюпелі
5 жовтня 2026, 19:03
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Російська фігуристка-прихильниця Путіна потрапила до лікарні, і її стан не вдається стабілізувати.
Популярна російська фігуристка опинилася у важкому стані в лікарні
Тетяна Тарасова в лікарні/ Колаж Главред, фото Вікіпедія, РИА Новости

Коротко:

  • Що сталося з Тарасовою
  • У якому вона стані

Заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова, яка називала українців "обалділими" і підтримує напад Росії на Україну, знову перебуває в лікарні.

Про це повідомляють російські пропагандисти. "Вона знову в лікарні. Стан поки що не можуть стабілізувати", - сказав джерело.

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Інших подробиць про стан Тарасової він не навів.

Тетяна Тарасова
Тетяна Тарасова у важкому стані / скріншот

Напередодні, 7 вересня, племінник тренерки Олексій Тарасов повідомив, що вона пройшла планове обстеження в лікарні та повернулася додому. 17 вересня стало відомо про повторну госпіталізацію, а 19 вересня Тарасова повідомила про виписку. 15 квітня Тарасова потрапила до реанімації.

Останніми роками у Тарасової були проблеми зі хребтом і суглобами, а на початку 2025 року повідомлялося про виявлену у неї гіпертонічну хворобу з ураженням серця.

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Про особу: Тетяна Тарасова

Тетяна Тарасова - радянська та російська тренерка з фігурного катання. Майстер спорту СРСР міжнародного класу, заслужена тренерка СРСР (1975).

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