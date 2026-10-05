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Королівська таємниця: як насправді називають дітей Вільяма в школі

Олена Кюпелі
5 жовтня 2026, 20:16
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Королівських дітей, як правило, не називають відповідно до їхнього статусу.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Як називають дітей Вільяма та Кейт
  • Чому існує така традиція

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон - Джордж, Шарлотта та Луї - у повсякденному житті обходяться без королівських титулів. У школі їх знають зовсім по-іншому, і це стало несподіванкою для багатьох.

Як з’ясувалося, за інформацією Page Six, спадкоємці британської корони використовують звичайне прізвище - Уельс. Тобто однокласники та вчителі звертаються до них як до Джорджа Уельса, Шарлотти Уельс і Луї Уельса, без будь-яких "принців" і "принцес".

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Кейт і Вільям святкують 15 років своєї сім’ї / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Такий підхід - частина давньої королівської традиції: прізвище береться від титулу батьків. Після того як Вільям і Кейт стали принцом і принцесою Уельськими, діти автоматично змінили своє прізвище з "Кембридж" на "Уельс".

Відомо, що молодші - Шарлотта та Луї - навчаються у приватній школі Lambrook, а старший, Джордж, нещодавно розпочав навчання у престижному Eton College, де колись навчався й його батько.

Експерти зазначають, що така "звичайна" форма звертання допомагає дітям почуватися вільніше й не виділятися серед однолітків, незважаючи на їхній статус.

Королівська таємниця: як насправді називають дітей Вільяма в школі
/ Инфографика Главред

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Як повідомляв Главред, раніше дружина принца Гаррі та голлівудська актриса Меган Маркл знову опинилася в центрі глузувань після публікації нового ролика для свого бренду.

Раніше також світська діва Кім Кардашян вперше відверто розповіла, скільки людей допомагає їй виховувати чотирьох дітей - і ця цифра здивувала навіть шанувальників.

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Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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