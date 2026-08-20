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Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину

Анна Ярославська
20 серпня 2026, 07:16
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У Броварському районі загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення.
Наслідки нападу на Київ у ніч на 20 серпня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 20 серпня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Одна людина загинула, двоє поранені
  • У Броварському районі пошкоджено промисловий об’єкт
  • У Броварах почалися проблеми зі світлом

У Київській області внаслідок ракетного удару РФ у ніч на 20 серпня загинув чоловік, ще двоє - поранені. У Броварському районі пошкоджено промисловий об’єкт. У Броварах виникли проблеми з електропостачанням.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

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"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написав чиновник у Telegram.

Ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджено один із промислових об’єктів. На місці працюють усі служби, ліквідуючи пожежу", - додав Ткаченко.

Голова КОВА додав, що повітряна тривога триває, і попросив усіх залишатися в укриттях та не нехтувати власною безпекою.

Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Наслідки атаки на Київ - новини

Як писав Главред, увечері 19 серпня Росія атакувала Київ балістичними гіперзвуковими протикорабельними ракетами "Циркон". Під час повітряної тривоги в столиці пролунали гучні вибухи.

За даними ДСНС, у результаті масованої атаки на столицю в ніч на 20 серпня 4 людини загинули, ще 23 - постраждали. За попередніми даними, влучання, руйнування та пожежі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Соломенському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих у результаті російської атаки в Києві зросла до 6 осіб, 33 людини постраждали.

  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину
  • Горить промоб’єкт, у Броварах немає світла: наслідки атаки РФ на Київщину

Чи атакує РФ Україну 24 серпня: прогноз

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко не виключає, що Росія може використати День незалежності для нового масованого удару.

За його словами, на сьогодні немає жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

"Наразі я не маю інформації, бо розвідувальні дані надходять поступово: тривають роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім відбуваються дипломатичні переговори. Це не так, що Путін просто захотів - і все", - пояснив Костенко у коментарі "24 Каналу".

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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