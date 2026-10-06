Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Катастрофічний сценарій кінця світу: з’явилася моторошна симуляція

Олексій Тесля
6 жовтня 2026, 01:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Найсильніше катастрофічний ефект проявився б у районах, віддалених від полюсів.
сонце, земля, сонячна система
Вчені приголомшили сценарієм кінця світу / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Розкрито можливі наслідки різкої зупинки обертання Землі
  • Ймовірні наслідки були б катастрофічними

У мережі з'явилася симуляція, що показує можливі наслідки різкої зупинки обертання Землі.

Сценарій гіпотетичний, однак його наслідки були б катастрофічними через величезну швидкість, з якою зараз рухається поверхня планети, пише LadBible.

відео дня

На екваторі швидкість обертання Землі сягає приблизно 1670 км/год. Якщо планета почне гальмувати, об’єкти, що знаходяться на поверхні, не зупиняться одночасно з нею - їх продовжуватиме рухати сила інерції. Саме тому під час різкого гальмування автомобіля пасажира інерція кидає вперед.

У міру уповільнення планети в симуляції будівлі та інші споруди зриваються з поверхні, переміщуються на схід, а потім починають руйнуватися. Величезні повітряні потоки, уламки та маси води перетворюються на додаткові руйнівні чинники.

Найсильніше ефект проявився б у районах, віддалених від полюсів. Там швидкість обертання поверхні значно вища. На самих полюсах вона практично дорівнює нулю, тому початковий вплив інерції був би набагато слабкішим.

Однак навіть полярні території не уникли б наслідків: туди могли б надійти гігантські маси океанічної води, а масштабні зміни на планеті торкнулися б і інших процесів.

Експерти розходяться в оцінках глобальних ризиків

Білл Гейтс вважає, що зміна клімату стане серйозним випробуванням для людства, насамперед для найбільш вразливих країн і регіонів. При цьому він не очікує повного зникнення людської цивілізації через кліматичні зміни.

Інші дослідники дивляться на перспективи менш оптимістично. Вивчаючи загрози світового масштабу, вони вказують, що головні ризики можуть виходити не стільки від природних процесів, скільки від самих людей. Особливе занепокоєння викликають швидкий розвиток технологій та вдосконалення озброєння, наслідки застосування яких потенційно можуть вийти з-під контролю.

Важливо, що мова йде саме про теоретичну модель. Сучасній науці невідомий механізм, здатний раптово зупинити обертання Землі.

Раніше повідомлялося про "передвісника" кінця світу. У Бразилії, в Ріо-де-Жанейро, блискавка влучила прямо в статую Христа-Спасителя.

Раніше "Главред" писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, згідно з якими Франциска вважають останнім Папою.

Більше новин:

Про джерело: LADbible Group Limited

LADbible Group - британський цифровий видавець. Медіа-бренди LADbible Group мають аудиторію, що наближається до мільярда, з 262 мільйонами підписників у всьому світі на основних платформах соціальних мереж.

Компанія публікує оригінальні і придбані матеріали, включаючи редакційні, відео та документальні матеріали, деякі з яких транслюються в прямому ефірі. Їхній вміст охоплює розваги та інтерв’ю зі знаменитостями, а також новини та поточні події, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Запоріжжі прогриміли вибухи, РФ вдарила по житловому будинку: що відомо про поранених

У Запоріжжі прогриміли вибухи, РФ вдарила по житловому будинку: що відомо про поранених

23:55Регіони
Путін має "чіткі пріоритети": Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

Путін має "чіткі пріоритети": Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

23:21Війна
Олексія Гончаренка вигнали з фракції Порошенка після скандалу - всі деталі

Олексія Гончаренка вигнали з фракції Порошенка після скандалу - всі деталі

22:31Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

Навіщо японці кидають пляшку з водою в пралку: дивовижний лайфхак

Навіщо японці кидають пляшку з водою в пралку: дивовижний лайфхак

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

Китайський гороскоп на завтра, 6 жовтня: Собакам — вплив, Свиням — роздратування

Китайський гороскоп на завтра, 6 жовтня: Собакам — вплив, Свиням — роздратування

Гороскоп Таро на завтра, 6 жовтня: для Раків — новий початок, для Дів — рішення

Гороскоп Таро на завтра, 6 жовтня: для Раків — новий початок, для Дів — рішення

Останні новини

04:09

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

03:30

"Лінивий" спосіб розмноження будь-якої рослини: простий трюк із шпилькою

02:57

Частина киян після обстрілів РФ можуть залишитися без світла та води - експерт

02:30

Все почнеться з одного рішення: чотири знаки зодіаку залишать самотність позаду

Запоріжжя – ласий шматок для Путіна, але головна мета інша: прогноз Жданова щодо війни взимкуЗапоріжжя – ласий шматок для Путіна, але головна мета інша: прогноз Жданова щодо війни взимку
01:55

Катастрофічний сценарій кінця світу: з’явилася моторошна симуляція

00:58

Росіян витісняють на сході: військовий розповів про успіхи Сил оборони

05 жовтня, понеділок
23:55

У Запоріжжі прогриміли вибухи, РФ вдарила по житловому будинку: що відомо про пораненихФото

23:37

Більше не купуйте: які речі не можна носити після 30

Реклама
23:21

Путін має "чіткі пріоритети": Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

23:01

РФ "вибиває" опалення та водопостачання: українці дізналися, до чого готуватися

22:37

Лілії можуть згнити ще до морозів: яку помилку роблять садівники у жовтніВідео

22:31

Олексія Гончаренка вигнали з фракції Порошенка після скандалу - всі деталі

22:07

Навесні сад просто потоне у квітах: які рослини висаджують у жовтніВідео

21:36

Водіям радять зробити запас пального: чи можливий дефіцит на АЗС

21:36

Масштабна передислокація стратегічної авіації РФ: названо терміни нового удару

21:33

5 речей, які можна взяти з гардеробу чоловіка: поради дизайнера

20:58

Росія готує новий масований удар по Україні: розкрито головну небезпеку

20:54

Трамп накинувся на Україну через удари по російських НПЗ – що заявив

20:16

Королівська таємниця: як насправді називають дітей Вільяма в школі

Реклама
20:15

"Є багато підстав": у США зробили тривожну заяву через чуму в Росії

19:59

Шви між плиткою знову стануть білими: допоможе один засіб з аптечкиВідео

19:57

Цвіль може бути вже всередині: як знайти небезпечні ознаки і очистити пралкуВідео

19:47

Унітаз буде свіжішим без дорогої хімії: допоможуть два продукти з кухніВідео

19:35

"Не увімкнула плиту": Меган Маркл висміяли через безглузду помилку в відео

19:34

Християнський корпус і БФ молодіжної ініціативи "Надія" відкрили спортивно-реабілітаційний центр для ветеранівФото

19:16

Зможе дістати до Ужгорода: РФ працює над новою ракетою, у чому небезпека

19:10

Естонія готується до удару з боку РФ: Невзлін розповів, що задумав ТалліннПогляд

19:03

Популярна російська фігуристка опинилася у важкому стані в лікарні

19:00

"Трамп – не на нашому боці": Жданов розкрив найгірший сценарій завершення війни

18:31

Кількість загиблих та поранених різко зросла: що відомо про наслідки удару по ХарковуФото

18:30

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупамиВідео

18:23

Ні крапель, ні розводів: простий спосіб запобігти утворенню конденсату на вікніВідео

18:01

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

17:39

РФ може отримати всю Донеччину без бою: Жданов озвучив тривожний сценарій

17:26

Горить довго і коштує в рази дешевше: названо альтернативу дровам і пелетамВідео

17:17

Точно не "підосиновик" і не "масльонок": як правильно називати гриби українською

17:09

"Прийдуть миритися": Повалій заспівала українською і зробила лицемірну заявуВідео

16:56

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

16:49

Білі стіни виходять із моди: який колір зробить інтер'єр візуально дорожчимВідео

Реклама
16:24

Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо

16:17

Поки не вдарили морози: 5 важливих справ, які варто зробити в саду восени

16:12

Стилістка показала 5 трендових светрів на осінь 2026 року: як їх стильно носити

16:08

Хакери атакували сайт АТБ і вимагали $400 тисяч: у компанії зробили заяву

16:06

Долар злетів до історичного максимуму: новий курс валют на 6 жовтня

15:55

Кримському мосту приготуватись: як відповість Україна на удари по Києву

15:34

Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову

15:26

"Вісім ран на грудях": зрадниця Марченка заявила про загадкову хворобу

15:05

Путін вигадав новий "план перемоги": навіщо РФ посилює удари і що буде взимку

14:59

Для підігріву чи зберігання: як правильно використовувати шухляду під плитою

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти