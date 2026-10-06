Катастрофічний сценарій кінця світу: з’явилася моторошна симуляція

Найсильніше катастрофічний ефект проявився б у районах, віддалених від полюсів.

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Вчені приголомшили сценарієм кінця світу / Колаж: Главред, фото: Pixabay

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Розкрито можливі наслідки різкої зупинки обертання Землі

Ймовірні наслідки були б катастрофічними

У мережі з'явилася симуляція, що показує можливі наслідки різкої зупинки обертання Землі.

Сценарій гіпотетичний, однак його наслідки були б катастрофічними через величезну швидкість, з якою зараз рухається поверхня планети, пише LadBible.

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На екваторі швидкість обертання Землі сягає приблизно 1670 км/год. Якщо планета почне гальмувати, об’єкти, що знаходяться на поверхні, не зупиняться одночасно з нею - їх продовжуватиме рухати сила інерції. Саме тому під час різкого гальмування автомобіля пасажира інерція кидає вперед.

У міру уповільнення планети в симуляції будівлі та інші споруди зриваються з поверхні, переміщуються на схід, а потім починають руйнуватися. Величезні повітряні потоки, уламки та маси води перетворюються на додаткові руйнівні чинники.

Найсильніше ефект проявився б у районах, віддалених від полюсів. Там швидкість обертання поверхні значно вища. На самих полюсах вона практично дорівнює нулю, тому початковий вплив інерції був би набагато слабкішим.

Однак навіть полярні території не уникли б наслідків: туди могли б надійти гігантські маси океанічної води, а масштабні зміни на планеті торкнулися б і інших процесів.

Експерти розходяться в оцінках глобальних ризиків

Білл Гейтс вважає, що зміна клімату стане серйозним випробуванням для людства, насамперед для найбільш вразливих країн і регіонів. При цьому він не очікує повного зникнення людської цивілізації через кліматичні зміни.

Інші дослідники дивляться на перспективи менш оптимістично. Вивчаючи загрози світового масштабу, вони вказують, що головні ризики можуть виходити не стільки від природних процесів, скільки від самих людей. Особливе занепокоєння викликають швидкий розвиток технологій та вдосконалення озброєння, наслідки застосування яких потенційно можуть вийти з-під контролю.

Важливо, що мова йде саме про теоретичну модель. Сучасній науці невідомий механізм, здатний раптово зупинити обертання Землі.

Раніше повідомлялося про "передвісника" кінця світу. У Бразилії, в Ріо-де-Жанейро, блискавка влучила прямо в статую Христа-Спасителя.

Раніше "Главред" писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, згідно з якими Франциска вважають останнім Папою.

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